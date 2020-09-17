ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоПобеда при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси» «Айлендерс» продлили серию с «Тампой» НХЛ. «Айлендерс» дожали «Тампу» во втором овертайме и сократили счет в серии «Зенит» — «Арсенал»Снова первый. «Зенит» вернулся на вершину таблицы РПЛ
  • 13:20
    • В «Хрустальном» подтвердили возвращение Медведевой к Тутберидзе
  • 11:53
    • Источник: Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
  • 16:17
    • Медведева прокомментировала возвращение к Тутберидзе
  • 14:07
    • Широков находится под подпиской о невыезде
  • 13:36
    • «Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Краснодаром»
  • 12:08
    • Назначены арбитры на матчи 8-го тура РПЛ
  • 11:10
    • Месси рискует пропустить старт Примеры
    Все новости спорта

    АПОЭЛ справится с дебютантом еще в основное время?

    «Кайсар» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 2.27) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АПОЭЛ Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Кайсар» — АПОЭЛ
    Томас де Висенти
    В четверг, 17 сентября, казахский «Кайсар» на своей арене сразится с кипрским АПОЭЛем во втором раунде квалификации Лиги Европы. Стартовый свисток будет дан в 15:00 по Москве. Прогноз на «Кайсар» — АПОЭЛ.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Сентября 2020 года
    Кайсар
  • Кызылорда
    •  Кайсар 15:00 АПОЭЛ АПОЭЛ
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Кайсар»

    «Кайсар» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Казахстана и получил право принять участие в дебютном для себя розыгрыше еврокубка.

    Во внутреннем первенстве, которое неоднократно прерывалось из-за пандемии, клуб из Кызылорды после семи сыгранных туров идет четвертым.

    «Степные волки» победили в четырех поединках при одном мировом исходе и двух поражениях, разница мячей составляет — 7:5.

  • Салах принес «Ливерпулю» победу. В первом туре чемпиону пришлось несладко
  • «Красные» на «Энфилде» одолели «Лидс» со счетом 4:3
  • 13/09/2020

    • В своем последнем сыгранном поединке (12 сентября) «Кайсар» потерпел гостевое фиаско от «Кайрата» со счетом 1:2.

    АПОЭЛ

    АПОЭЛ — постоянный участник еврокубков. Клуб из Никосии добирался даже до 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В прошлом сезоне «легенды» также сыграли неплохо. После вылета из ЛЧ они преодолели групповой этап этого турнира, однако в 1/16 финала дважды были биты «Базелем» — 0:3 и 0:1.

  • Темная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой
  • В каком состоянии к новому сезону подходят «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья»?
  • 10/09/2020

    • В текущем розыгрыше второго по значимости евротурнира киприоты в первом раунде отбора только в овертайме сломили сопротивление косовского клуба «Гжилани», выиграв 2:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После трех туров внутреннего первенства АПОЭЛ с четырьмя очками идет седьмым. Непосредственно перед грядущей встречей он обыграл в родных стенах АЕЛ - 1:0.

    Прогноз и ставка на «Кайсар» — АПОЭЛ

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа АПОЭЛа — 2.27, победа «Кайсара» — 3.12, ничья — 3.28.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Проход: АПОЭЛа — 1.60; «Кайсара» — 2.33.

    Ставим в этой игре на то, что более опытная в еврокубках кипрская команда еще по итогам основного времени одолеет абсолютного дебютанта евротурниров. Наш прогноз на эту игру — П2 в основное время. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Звезда Пермь — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Омония — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Черноморец — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Прогрес Нидеркорн — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Прогрес Нидеркорн — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Карабах — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — Нью-Сейнтс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.13
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»
    • 14:10 12/09/2020     Хулен Лопетеги
  • Темная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой
    • 16:21 10/09/2020     ЦСКА — «Спартак»
  • И Кокорин не помог. ЦСКА перевернул дерби со «Спартаком»
    • 02:47 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кайсар» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 2.27) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Кайсар» — АПОЭЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры