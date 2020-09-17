«Кайсар» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 2.27) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В четверг, 17 сентября, казахский «Кайсар» на своей арене сразится с кипрским АПОЭЛем во втором раунде квалификации Лиги Европы. Стартовый свисток будет дан в 15:00 по Москве. Прогноз на «Кайсар» — АПОЭЛ.

«Кайсар»

«Кайсар» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Казахстана и получил право принять участие в дебютном для себя розыгрыше еврокубка.

Во внутреннем первенстве, которое неоднократно прерывалось из-за пандемии, клуб из Кызылорды после семи сыгранных туров идет четвертым.

«Степные волки» победили в четырех поединках при одном мировом исходе и двух поражениях, разница мячей составляет — 7:5.

В своем последнем сыгранном поединке (12 сентября) «Кайсар» потерпел гостевое фиаско от «Кайрата» со счетом 1:2.

АПОЭЛ

АПОЭЛ — постоянный участник еврокубков. Клуб из Никосии добирался даже до 1/4 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «легенды» также сыграли неплохо. После вылета из ЛЧ они преодолели групповой этап этого турнира, однако в 1/16 финала дважды были биты «Базелем» — 0:3 и 0:1.

В текущем розыгрыше второго по значимости евротурнира киприоты в первом раунде отбора только в овертайме сломили сопротивление косовского клуба «Гжилани», выиграв 2:0.

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После трех туров внутреннего первенства АПОЭЛ с четырьмя очками идет седьмым. Непосредственно перед грядущей встречей он обыграл в родных стенах АЕЛ - 1:0.

Прогноз и ставка на «Кайсар» — АПОЭЛ

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа АПОЭЛа — 2.27, победа «Кайсара» — 3.12, ничья — 3.28.

Проход: АПОЭЛа — 1.60; «Кайсара» — 2.33.

Ставим в этой игре на то, что более опытная в еврокубках кипрская команда еще по итогам основного времени одолеет абсолютного дебютанта евротурниров. Наш прогноз на эту игру — П2 в основное время. 0