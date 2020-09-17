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    «Ахмат» снова пропустит?

    «Знамя» Ногинск — «Ахмат». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Кубка России 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Знамя» Ногинск — «Ахмат»
    Андрей Талалаев
    17 сентября состоится матч первого тура Кубка России, в котором «Знамя» из Ногинска примет «Ахмат». Команды начнут в 15:00 по мск. Прогноз на «Знамя» Ногинск — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 6 17 Сентября 2020 года
    Знамя Ногинск
  • Ногинск
    •  Знамя Ногинск 15:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.20
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
    •

    «Знамя»

    До этого матча «Знамя» провело три поединка в квалификации Кубка России. Команда начала с четвертьфинального раунда, где одолела «Знамя Труда» со счетом 1:0.

    Кроме этого, хозяева провели встречу с «Металлургом» из Липецка (3:0) и «Соколом» (1:0 П).

    В последних двух играх чемпионата «Знамя» проиграло. Коллектив уступил «Химику-Арсеналу» 1:3 и был слабее «Кванта» (1:2).

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    «Знамя» пропускало в четырех из пяти последних матчей. В трех прошлых играх команда пропустила больше одного мяча.

    «Ахмат»

    «Ахмат» начал проигрывать после неплохой 3-матчевой серии побед. Гости проиграли «Сочи» 0:1, а перед этим были разгромлены клубом ЦСКА с результатом 0:3.

    «Бело-зеленые» немало пропускают. Команда пропустила 2 гола от «Локомотива», хотя выиграла 3:2. Также по голу коллектив Андрея Талалаева пропустил от «Ротора» (3:1) и «Химок» (2:1).

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    В целом «Ахмат» совсем неплох в этом сезоне. Грозненский клуб проиграл только 3 матча из семи сыгранных.

    Прогноз

    За 8.40 предлагают победу «Знамя» и за 1.36 дают победу «Ахмата». За 4.60 предлагают ничью в этом матче.

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    • «Ахмат» должен без труда обыграть «Знамя». Несмотря на поражения в последних двух играх, команда Талалаева очень интересная в плане атаки и всегда прессингует своего соперника. Из этого можно извлечь пользу.

    В конце концов гости на две головы выше соперника. Состав опытнее и мастеровитее. При этом смеем предположить, что хозяева смогут забить. «Ахмат» очень много пропустил в прошлых играх. Наша ставка — «"Ахмат" победит и не пропустит: нет» за 1.79. 0

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    «Знамя» Ногинск — «Ахмат». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Кубка России 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Знамя» Ногинск — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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