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    «Арис» справится с украинским дебютантом?

    «Арис» — «Колос». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» — «Колос»
    «Арис»
    В четверг, 17 сентября, во втором раунде отбора Лиги Европы греческий «Арис» в Салониках примет украинский «Колос». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Арис» — «Колос».

    «Арис»

    В минувшем чемпионате Греции «Арис» финишировал на пятой позиции и получил билет в Лигу Европы.

    Новый розыгрыш греческой Суперлиги клуб из города Салоники начал с домашней победы над «Ламией» (3:1), забив все голы после 70-й минуты.

    В минувшем сезоне «желто-черные» после долгого перерыва вернулись на евроарену. В первом раунде Лиги Европы они прошли кипрский АЕЛ (0:0 и 1:0), на затем были выбиты норвежским «Мольде» (3:1 и 0:3).

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    «Колос»

    «Колос» в первый же свой сезон в элите украинского футбола сумели выйти в квалификацию Лиги Европы, заняв итоговое шестое место и победив в играх плей-офф «Мариуполь» (1:0).

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    «Хлеборобы» перед выездом в Грецию разгромили в родных стенах «Львов» со счетом 4:0 в рамках национального первенства.

    Ранее поселковый клуб обыграл в товарищеском матче донецкий «Олимпик» (3:1), а на старте сезона уступил «Шахтеру» (1:3) в матче УПЛ.

    Под Лигу Европы «Колос» подписал ряд игроков, среди которых стоит выделить экс-игрока сборной Украины Евгения Селезнева.

    Прогноз на «Арис» — «Колос»

    «Колос» — середняк даже по меркам УПЛ, к тому же ковалевцы не имеют опыта игры в еврокубках и слабо проводят гостевые матчи. Поэтому ставим на победу в основное время греческого коллектива. 0

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    «Арис» — «Колос». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Арис» — «Колос». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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