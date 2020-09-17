«Арис» — «Колос». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В четверг, 17 сентября, во втором раунде отбора Лиги Европы греческий «Арис» в Салониках примет украинский «Колос». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Арис» — «Колос».

«Арис»

В минувшем чемпионате Греции «Арис» финишировал на пятой позиции и получил билет в Лигу Европы.

Новый розыгрыш греческой Суперлиги клуб из города Салоники начал с домашней победы над «Ламией» (3:1), забив все голы после 70-й минуты.

В минувшем сезоне «желто-черные» после долгого перерыва вернулись на евроарену. В первом раунде Лиги Европы они прошли кипрский АЕЛ (0:0 и 1:0), на затем были выбиты норвежским «Мольде» (3:1 и 0:3).

Стоит отметить, что греческий коллектив представлен легионерами разных стран, среди которых есть испанцы, бразильцы, португальцы.

«Колос»

«Колос» в первый же свой сезон в элите украинского футбола сумели выйти в квалификацию Лиги Европы, заняв итоговое шестое место и победив в играх плей-офф «Мариуполь» (1:0).

«Хлеборобы» перед выездом в Грецию разгромили в родных стенах «Львов» со счетом 4:0 в рамках национального первенства.

Ранее поселковый клуб обыграл в товарищеском матче донецкий «Олимпик» (3:1), а на старте сезона уступил «Шахтеру» (1:3) в матче УПЛ.

Под Лигу Европы «Колос» подписал ряд игроков, среди которых стоит выделить экс-игрока сборной Украины Евгения Селезнева.

Прогноз на «Арис» — «Колос»

«Колос» — середняк даже по меркам УПЛ, к тому же ковалевцы не имеют опыта игры в еврокубках и слабо проводят гостевые матчи. Поэтому ставим на победу в основное время греческого коллектива. 0