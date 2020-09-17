«Арарат-Армения» — «Фола Эш». Прогнозы (к. 2.30) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Арарат-Армения» встретится на своем поле с «Фола Эш» из Люксембурга во втором раунде квалификации Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Ереване, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Фола Эш».

«Арарат-Армения»

Клуб из Еревана был основан всего лишь три года назад, но уже добился довольно внушительных результатов. «Арарат-Армения» выиграл два предыдущих национальных чемпионата, благодаря чему второй год подряд примет участие в еврокубках.

В прошлом году «Арарат-Армения» едва не сотворил сенсацию в квалификации Лиги чемпионов. Армяне выиграли на своем поле у шведского АИК (2:1), но сохранить преимущество в итоге не смогли, уступив в гостях со счетом 1:3.

А потом была квалификация Лиги Европы, где «Арарат-Армения» дошел до третьего раунда. Тогда соперником ереванского клуба тоже стал представитель Люксембурга — «Дюделанж». Все решилось в серии пенальти, дальше прошли люксембуржцы.

Все прогнозы на Лигу Европы

В этом году «Арарат-Армения» тоже стартовал в отборе Лиги чемпионов. И снова чуть-чуть не повезло — кипрская «Омония» дожала чемпиона Армении в овертайме.

«Фола Эш»

Команда из города Эш впервые за пять лет попала в квалификацию Лиги чемпионов, где сразу же проиграла молдавскому «Шерифу» (0:2).

В квалификации Лиги Европы наибольшего успеха «Фола» добилась три года назад, когда дошла до третьего раунда. Пройти дальше представителю Люксембурга не позволил шведский «Эстерсунд».

В прошлом сезоне «Фола» попала в квалификации на грузинскую «Чихуру» и проиграла оба матча со счетом 1:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Арарат-Армения» за 1.77, на «Фолу» за 4.50, а на ничью — за 3.85.

И судя по предыдущим результатам, чемпион Армении действительно способен пройти дальше. «Фола» не создает впечатление чересчур опасного соперника.

Можно даже чуть-чуть рискнуть, поставив на победу хозяев с разницей минимум в два мяча (2.30). Или на тотал «Арарат-Армения» больше 2,0 за 2.44. 0