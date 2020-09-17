«Арарат-Армения» — «Фола Эш». Прогнозы (к. 2.30) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Арарат-Армения»
Клуб из Еревана был основан всего лишь три года назад, но уже добился довольно внушительных результатов. «Арарат-Армения» выиграл два предыдущих национальных чемпионата, благодаря чему второй год подряд примет участие в еврокубках.
В прошлом году «Арарат-Армения» едва не сотворил сенсацию в квалификации Лиги чемпионов. Армяне выиграли на своем поле у шведского АИК (2:1), но сохранить преимущество в итоге не смогли, уступив в гостях со счетом 1:3.
А потом была квалификация Лиги Европы, где «Арарат-Армения» дошел до третьего раунда. Тогда соперником ереванского клуба тоже стал представитель Люксембурга — «Дюделанж». Все решилось в серии пенальти, дальше прошли люксембуржцы.
В этом году «Арарат-Армения» тоже стартовал в отборе Лиги чемпионов. И снова чуть-чуть не повезло — кипрская «Омония» дожала чемпиона Армении в овертайме.
«Фола Эш»
Команда из города Эш впервые за пять лет попала в квалификацию Лиги чемпионов, где сразу же проиграла молдавскому «Шерифу» (0:2).
В квалификации Лиги Европы наибольшего успеха «Фола» добилась три года назад, когда дошла до третьего раунда. Пройти дальше представителю Люксембурга не позволил шведский «Эстерсунд».
В прошлом сезоне «Фола» попала в квалификации на грузинскую «Чихуру» и проиграла оба матча со счетом 1:2.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу «Арарат-Армения» за 1.77, на «Фолу» за 4.50, а на ничью — за 3.85.
И судя по предыдущим результатам, чемпион Армении действительно способен пройти дальше. «Фола» не создает впечатление чересчур опасного соперника.
Можно даже чуть-чуть рискнуть, поставив на победу хозяев с разницей минимум в два мяча (2.30). Или на тотал «Арарат-Армения» больше 2,0 за 2.44. 0