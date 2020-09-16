«Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Прогноз (к. 2.22) и ставки на тоталы в квалификации ЛЕ 16 сентября 2020 года

Голландский «Виллем II» сыграет на выезде с представителем Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Встреча состоится 16 сентября в Люксембурге, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II».

«Прогрес Нидеркорн»

Клуб из Люксембурга в последние годы стал регулярным участником еврокубков. Одним из главных достижений в истории «Прогрес Нидеркорн» стала итоговая победа над «Рейнджерс» летом 2017 года на старте квалификации Лиги Европы. Тогда трехкратный чемпион Люксембурга сенсационно обыграл шотландцев на своем поле со счетом 2:0.

В сезоне-2018/2019 «Прогрес» снова продемонстрировал, что футбол в Люксембурге не стоит на месте. На этот раз команда из Нидеркорна дошла до третьего отборочного раунда, обыграв азербайджанскую «Габалу» и венгерский «Гонвед». После этого «Прогрес» не без труда остановила «Уфа».

В новом сезоне «Прогрес» в стартовом квалификационном раунде без проблем выиграл у черногорской «Зеты» (3:0).

«Виллем II»

Голландский клуб из города Тилбург сыграет в еврокубках впервые с 2005 года. В прошлом сезоне благодаря досрочному завершению чемпионата «Виллем II» так и оставлся в турнирной таблице на пятом месте, которое и гарантировало ему участие в квалификации Лиги Европы.

Все прогнозы на футбол

После многомесячной паузы «Виллем II» провел пока только один официальный матч. В стартовом туре Эредивизи команда Адри Костера проиграла на выезде «Херенвену» со счетом 0:2.

Интересно при этом, что в прошлом сезоне «Виллем II» смог обыграть в гостях «Аякс» и АЗ Алкмар, которые в итоге финишировали на первом и втором местах соответственно. Но очень сомнительно, что гостям удалось сохранить игровую форму на таком же уровне.

Прогноз и ставка

Клуб из голландской Эредивизи против команды из Люксембурга — казалось бы, да о чем тут вообще думать, конечно же, «Виллем II» выиграет. По коэффициентам тоже все достаточно очевидно: на победу «Прогреса» можно поставить за 5.15, а на «Виллем II» — за 1.56.

Но на самом деле, все как раз не настолько очевидно. В Люксембуге, как ни странно, научились играть в футбол. Не так давно местный «Дюделанж» играл в групповом этапе Лиги Европы с «Миланом», «Бетисом» и «Олимпиакосом». «Прогрес» тоже был близок к выходу в основную часть турнира.

Обе команды забьют за 1.70 и тотал «Прогреса» больше 1,0 за 2.22 — это лучше, чем ставить на победу «Виллем II» за смешной коэффициент. У голландцев нет никакого супер преимущества. 0