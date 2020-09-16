ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоПобеда при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси» «Зенит» — «Арсенал»Снова первый. «Зенит» вернулся на вершину таблицы РПЛ Серхио РегилонТрансферный дайджест. 8-14 сентября
  • 19:38
    • Пять очков Хартикайнена помогли «Салавату» обыграть «Торпедо»
  • 19:02
    • «Арсенал» продлил контракт с лидером команды
  • 18:41
    • Защитник «Краснодара» перешел в «Фейеноорд»
  • 18:28
    • «Вашингтон» подтвердил назначение нового главного тренера
  • 18:01
    • Konami опубликовала трейлер выхода PES 2021
  • 15:49
    • Каррера хочет видеть в своей команде полузащитника «Спартака»
  • 15:33
    • «Динамо» объявило об уходе Шунича
    Все новости спорта

    Сможет ли клуб из Люксембурга преподнести сенсацию?

    «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Прогноз (к. 2.22) и ставки на тоталы в квалификации ЛЕ 16 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II»
    «Прогрес Нидеркорн» начал квалификацию ЛЕ с уверенной победы над клубом из Черногории
    Голландский «Виллем II» сыграет на выезде с представителем Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Встреча состоится 16 сентября в Люксембурге, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II».

    «Прогрес Нидеркорн»

    Клуб из Люксембурга в последние годы стал регулярным участником еврокубков. Одним из главных достижений в истории «Прогрес Нидеркорн» стала итоговая победа над «Рейнджерс» летом 2017 года на старте квалификации Лиги Европы. Тогда трехкратный чемпион Люксембурга сенсационно обыграл шотландцев на своем поле со счетом 2:0.

    В сезоне-2018/2019 «Прогрес» снова продемонстрировал, что футбол в Люксембурге не стоит на месте. На этот раз команда из Нидеркорна дошла до третьего отборочного раунда, обыграв азербайджанскую «Габалу» и венгерский «Гонвед». После этого «Прогрес» не без труда остановила «Уфа».

    В новом сезоне «Прогрес» в стартовом квалификационном раунде без проблем выиграл у черногорской «Зеты» (3:0).

    «Виллем II»

    Голландский клуб из города Тилбург сыграет в еврокубках впервые с 2005 года. В прошлом сезоне благодаря досрочному завершению чемпионата «Виллем II» так и оставлся в турнирной таблице на пятом месте, которое и гарантировало ему участие в квалификации Лиги Европы.

    Все прогнозы на футбол

    После многомесячной паузы «Виллем II» провел пока только один официальный матч. В стартовом туре Эредивизи команда Адри Костера проиграла на выезде «Херенвену» со счетом 0:2.

    Интересно при этом, что в прошлом сезоне «Виллем II» смог обыграть в гостях «Аякс» и АЗ Алкмар, которые в итоге финишировали на первом и втором местах соответственно. Но очень сомнительно, что гостям удалось сохранить игровую форму на таком же уровне.

    Прогноз и ставка

    Клуб из голландской Эредивизи против команды из Люксембурга — казалось бы, да о чем тут вообще думать, конечно же, «Виллем II» выиграет. По коэффициентам тоже все достаточно очевидно: на победу «Прогреса» можно поставить за 5.15, а на «Виллем II» — за 1.56.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Но на самом деле, все как раз не настолько очевидно. В Люксембуге, как ни странно, научились играть в футбол. Не так давно местный «Дюделанж» играл в групповом этапе Лиги Европы с «Миланом», «Бетисом» и «Олимпиакосом». «Прогрес» тоже был близок к выходу в основную часть турнира.

    Обе команды забьют за 1.70 и тотал «Прогреса» больше 1,0 за 2.22 — это лучше, чем ставить на победу «Виллем II» за смешной коэффициент. У голландцев нет никакого супер преимущества. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч ПАОК — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гент — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.77
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тяньцзинь Тэда — Шицзячжуань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Звезда Пермь — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Омония — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Черноморец — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Прогрес Нидеркорн — Виллем II
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»
    • 14:10 12/09/2020     Хулен Лопетеги
  • Темная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой
    • 16:21 10/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Время реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21
    • 00:53 10/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Прогноз (к. 2.22) и ставки на тоталы в квалификации ЛЕ 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры