ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пабло СарабияБезобидность и беспомощность. Команда Тухеля начала сезон с поражения Хулен ЛопетегиТемная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой Даниил МедведевИ боль в плече не помеха. Медведев разобрался с Рублевым в четвертьфинале
  • 21:59
    • СКА победил «Локомотив» и возглавил Западную конференцию
  • 21:17
    • Источник: Экс-наставник «Спартака» решил покинуть «Ригу»
  • 20:34
    • Четыре матча «Йокерита» перенесены на более поздний срок
  • 16:27
    • У «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину
  • 20:47
    • Звонарева и Зигемунд выиграли US Open в парном разряде
  • 20:17
    • «Зенит» отказался от трансфера полузащитника «Кальяри»
  • 18:50
    • IBU опубликовал расписание Кубка мира в сезоне 2020/21
    Все новости спорта

    Поквитается ли «Орландо» с командой Бэкхема за поражение в дерби?

    «Орландо Сити» — «Интер Майами». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч МЛС 13 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Интер Майами»
    Дэвид Бэкхем
    В воскресенье, 13 сентября, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» примет «Интер Майами». Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Интер Майами».
    ×
    Футбол. США. MLS 13 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Орландо Сити»

    Орландо Сити в прошлом сезоне не вышел в плей-офф МЛС и вообще был далеко не на высоте. Зато, сейчас «львы» похоже обрели себя.

    Они заняли первое место в группе А турнира MLS is Back, после чего вышли в финал, где уступили золото «Портленду» (1:2).

    Новый сезон «Орландо» возобновил флоридским дерби с «Интер Майами» (3:2), после чего не проигрывает уже 4 матча.

    Все прогнозы на футбол

    Дома был обыгран «Нэшвилл» (3:1), после чего в гостях «Орландо» справился с «Атлантой» (3:1), а вот два ответных матчах с «Нэшвилом» и «Атлантой» закончились со счетом 1:1.

  • Трансферный дайджест. 1-7 сентября
  • Сменит ли чемпионат нападающий «Барселоны», куда отправится звезда «Лиона», усилится ли «Интер» защитником «Челси» и другие трансферные новости последних дней
  • 07/09/2020

    • В итоге в Восточной конференции «львы» сейчас занимают четвертое место и показывают ураганный атакующий футбол.

    «Интер Майами»

    Дэвид Бекхэм давно мечтал о собственном проекте, и его команда в этом сезоне была заявлена ​​в МЛС. Правда, первые шаги не особо удались.

  • Время реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21
  • Каким будет новый сезон чемпионата Англии?
  • 10/09/2020

    • «Интер Майами» до карантина успел провести пять матчей в рамках внутреннего чемпионата, но побед не одержал — только поражения.

    Во время турнира MLS is Back тоже не удалось проявить себя должным образом — на групповом этапе были проиграны три матча, в том числе и с «Орландо» (1:2) .

    10 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Флоридское дерби и прервало эту серию: «Интер Майами» обыграл «львов» (3:2). Затем подопечные Диего Алонсо проиграли в гостях «Нэшвиллу» (0:1), но последние три матча идут без поражений.

    С «Атлантой» в гостях и «Нэшвилом» дома «Интер» разошелся миром 0:0, а в последнем матче обыграл «Атланту» (2:1), и занимает предпоследнее 13 место в восточной конференции.

    Все футбольные трансферы

    Недавно состав команды пополнили опорный полузащитник Блез Матюди и нападающий Гонсало Игуаин (последний еще официально не подписал контракт и не сыграет в матче).

    Прогноз и ставки

    На победу «Орландо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 3.65, а на победу «Интер Майами» — 3.80.

    Приезд Матюиди решил проблемы «Интера» в центре поля и они готовы бороться за очки с «Орландо». Прогнозируем, что гости не проиграют.

    Обе команды играют в атакующий футбол и можно ждать забитых мячей. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.73. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тамбов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  4.45
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 14:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Вентспилс — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эйбар — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 1-7 сентября
    • 19:55 07/09/2020     Футболисты сборной России
  • Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште
    • 00:53 07/09/2020     Серхио Рамос
  • Урок для Украины. Обновленная Испания не пощадила подопечных Шевченко
    • 20:53 07/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 10 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Орландо Сити» — «Интер Майами». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч МЛС 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Орландо Сити» — «Интер Майами». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры