«Орландо Сити» — «Интер Майами». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч МЛС 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» примет «Интер Майами». Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Интер Майами».

«Орландо Сити»

Орландо Сити в прошлом сезоне не вышел в плей-офф МЛС и вообще был далеко не на высоте. Зато, сейчас «львы» похоже обрели себя.

Они заняли первое место в группе А турнира MLS is Back, после чего вышли в финал, где уступили золото «Портленду» (1:2).

Новый сезон «Орландо» возобновил флоридским дерби с «Интер Майами» (3:2), после чего не проигрывает уже 4 матча.

Все прогнозы на футбол

Дома был обыгран «Нэшвилл» (3:1), после чего в гостях «Орландо» справился с «Атлантой» (3:1), а вот два ответных матчах с «Нэшвилом» и «Атлантой» закончились со счетом 1:1.

В итоге в Восточной конференции «львы» сейчас занимают четвертое место и показывают ураганный атакующий футбол.

«Интер Майами»

Дэвид Бекхэм давно мечтал о собственном проекте, и его команда в этом сезоне была заявлена ​​в МЛС. Правда, первые шаги не особо удались.

«Интер Майами» до карантина успел провести пять матчей в рамках внутреннего чемпионата, но побед не одержал — только поражения.

Во время турнира MLS is Back тоже не удалось проявить себя должным образом — на групповом этапе были проиграны три матча, в том числе и с «Орландо» (1:2) .

Флоридское дерби и прервало эту серию: «Интер Майами» обыграл «львов» (3:2). Затем подопечные Диего Алонсо проиграли в гостях «Нэшвиллу» (0:1), но последние три матча идут без поражений.

С «Атлантой» в гостях и «Нэшвилом» дома «Интер» разошелся миром 0:0, а в последнем матче обыграл «Атланту» (2:1), и занимает предпоследнее 13 место в восточной конференции.

Все футбольные трансферы

Недавно состав команды пополнили опорный полузащитник Блез Матюди и нападающий Гонсало Игуаин (последний еще официально не подписал контракт и не сыграет в матче).

Прогноз и ставки

На победу «Орландо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 3.65, а на победу «Интер Майами» — 3.80.

Приезд Матюиди решил проблемы «Интера» в центре поля и они готовы бороться за очки с «Орландо». Прогнозируем, что гости не проиграют.

Обе команды играют в атакующий футбол и можно ждать забитых мячей. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.73. 0