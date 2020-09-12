«НСИ Рунавик» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 сентября 2020 года

В 15-м туре чемпионата Фарер по футболу «НСИ Рунавик» на своей территории сыграет с «Б-36 Торсхавном». Встреча, которая пройдет 12 сентября, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Б-36 Торсхавн».

«НСИ Рунавик»

С 35 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на два очка от предстоящего соперника.

Свой последний матч в фарерском первенстве «пчелы» провели месяц тому назад, проиграв в родных стенах «Викингуру» со счетом 1:2.

После того «желто-черные» выступали в Лиге Европы, где сперва прошли валлийский «Барри Таун», разгромив его дома 5:1, но затем потерпели крупное фиаско в Шотландии от «Абердина» (0:6) и прекратили свою еврокомпанию.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» после 16 сыгранных матчей с 37 набранными пунктами идет на третьей позиции в турнирной таблице, уступая второй строке четыре балла.

Последний раз во внутреннем первенстве «белые тигры» выходили на поле еще 6 августа, обыграв тогда в родных стенах «ТБ Тверойри» — 4:1.

В отличии от своего предстоящего противника, Б-36 продолжает выступать в еврокубках. Сперва торсхавнцы обыграли в гостях гибралтарский «Сент-Джозефс» (2:1), а потом одолели по итогам овертайма эстонскую «Левадию» — 4:3.

Теперь Б-36 предстоит сыграть дома с валлийским «Нью-Сейнтс».

В первом круге эти коллективы сыграли вничью (1:1), а в прошлом сезоне они обменялись викториями и раз расписали мировую.

Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Б-36 Торсхавн»

За последние шесть очных встреч только раз не забивала хотя бы одна команда. Скорее всего, тенденция обмена голами продолжится и в грядущей игре. Наш прогноз и ставка на этот матч — обе забьют: да. 0