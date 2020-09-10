В рамках первого раунда квалификации Лиги Европы эстонский «Нымме Калью» будет играть против словенской «Муры 05». Матч пройдет 10 сентября в Будапеште. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Нымме Калью» — «Мура 05»: прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 10 сентября 2020 года.

«Нымме Калью»

«Нымме Калью» получил право выступить в квалификации Лиги Европы после того, как занял третье место в прошлом чемпионате Эстонии.

В текущем чемпионате «Нымме Калью» также идет на третьей строчке. Команда набрала 38 очков после 18 туров и имеет матч в запасе, чтобы подняться на второе место.

В то же время от лидирующей «Флоры» «Нымме Калью» отделяет 14 очков. В июле «Нымме Калью» уступил лидеру чемпионата со счетом 1:2.

В августе у «Нымме Калью» было три матча в чемпионате и во всех были одержаны победы. При этом команда не пропустила ни одного гола: 3:0 против команды «Транс», 6:0 против «Легиона» и 1:0 в матче с «Тулевиком».

«Мура 05»

«Мура» в прошлом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Словении, на 12 очков отстав от бронзового призера. Это позволило ей получить путевку в первый раунд квалификации Лиги Европы.

В новом чемпионате Словении «Мура» стартовала с двух побед. В обоих матчах команде удалось сохранить свои ворота сухими.

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Сперва «Мура» обыграла «Целе» со счетом 2:0, а затем команду «Табор Сежана» со счетом 3:0.

После двух туров «Мура» возглавляет таблицу наряду с командой «Браво», которая также набрала 6 очков.

Прогноз

На победу «Нымме Калью» дается коэффициент 6,20, на ничью — 4,30, а на победу «Муры» — 1,48. Проход эстонского клуба оценивается коэффициентом 3,90, а словенского — 1,23.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,70. 0