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    Сдержит ли Исландия Англию?

    Исландия — Англия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Англия
    Команда Саутгейта навестит Исландию
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Исландии будет принимать команду Англии. Встреча пройдет 5 сентября в Рейкьявике на «Лаугардалсволлюр». Прогноз на Исландия — Англия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 05 Сентября 2020 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 19:00 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 5.50
  • 2
  • 1.28
  • Ставка!
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    Исландия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A.

    В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место. Из-за этого ей пришлось опуститься в дивизион B.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.

    Все прогнозы на Лигу наций

    За последних пяти поединках пиренейцы не проиграли. В предыдущий раз они проиграли в октябре 2019 года Франции (0:1).

    Англия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Англии заняла первое место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Испании и Хорватии, но в полуфинале уступила Нидерландам.

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    • Квалификацию на Евро-2020 коллектив Саутгейта также завершил на первой позиции из пяти. «Родоначальники» финишировали выше Чехии, Косова, Болгарии и Черногории.

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    В предыдущих трех поединках они неизменно побеждали. В предыдущий раз им не удалось избежать поражения в октябре 2019 года от Чехии (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяев поля оценивается в 13,00, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что Англия выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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    Исландия — Англия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года. Прогноз на Исландия — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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