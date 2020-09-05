Исландия — Англия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

Исландия
В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A.
В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место. Из-за этого ей пришлось опуститься в дивизион B.
После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.
За последних пяти поединках пиренейцы не проиграли. В предыдущий раз они проиграли в октябре 2019 года Франции (0:1).
Англия
В первом розыгрыше Лиги наций сборная Англии заняла первое место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Испании и Хорватии, но в полуфинале уступила Нидерландам.
Квалификацию на Евро-2020 коллектив Саутгейта также завершил на первой позиции из пяти. «Родоначальники» финишировали выше Чехии, Косова, Болгарии и Черногории.
В предыдущих трех поединках они неизменно побеждали. В предыдущий раз им не удалось избежать поражения в октябре 2019 года от Чехии (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяев поля оценивается в 13,00, ничья — в 5,25.
Рекомендуем ставить на то, что Англия выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0