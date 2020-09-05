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    Вернется ли Азербайджан на победный путь?

    Азербайджан — Люксембург. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Люксембург
    Люксембург больше года не побеждал
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Азербайджана будет принимать команду Люксембурга. Встреча пройдет 5 сентября в Баку на стадионе «Олимпия». Прогноз на Азербайджан — Люксембург.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 1 05 Сентября 2020 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 19:00 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    Азербайджан

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Азербайджана выступала в Лиге D.

    В группе с Косовом, Фарерами и Мальтой она заняла второе место. Благодаря этому ей удалось подняться в дивизион C.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на последней, пятой строчке, пропустив вперед Хорватию, Уэльс, Словакию и Венгрию.

    В последних трех поединках сборная лишь проигрывала. В предыдущих 11 матчах во всех турнирах она одержала одну победу.

    Люксембург

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Люксембурга заняла второе место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Молдовы и Сан-Марино, но уступила первое Белоруссии.

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    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой, предпоследней позиции из пяти. Он финишировал выше Литвы, но ниже Украины, Португалии и Сербии.

    В предыдущих семи поединках Люксембург неизменно проигрывал. В предыдущий раз им удалось избежать поражения в июне 2019 года от Литвы (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0

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    Азербайджан — Люксембург. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года. Прогноз на Азербайджан — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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