Азербайджан — Люксембург. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Азербайджана будет принимать команду Люксембурга. Встреча пройдет 5 сентября в Баку на стадионе «Олимпия». Прогноз на Азербайджан — Люксембург.

Азербайджан

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Азербайджана выступала в Лиге D.

В группе с Косовом, Фарерами и Мальтой она заняла второе место. Благодаря этому ей удалось подняться в дивизион C.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на последней, пятой строчке, пропустив вперед Хорватию, Уэльс, Словакию и Венгрию.

В последних трех поединках сборная лишь проигрывала. В предыдущих 11 матчах во всех турнирах она одержала одну победу.

Люксембург

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Люксембурга заняла второе место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Молдовы и Сан-Марино, но уступила первое Белоруссии.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой, предпоследней позиции из пяти. Он финишировал выше Литвы, но ниже Украины, Португалии и Сербии.

В предыдущих семи поединках Люксембург неизменно проигрывал. В предыдущий раз им удалось избежать поражения в июне 2019 года от Литвы (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0