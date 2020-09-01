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    Удержит ли «Ухань Чжоэр» третье место?

    «Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр»
    «Ухань Чжоэр» входит в топ-3 чемпионата
    В 8-м туре китайской Суперлиги «Циндао Хайню» сыграет с «Ухань Чжоэр» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало матча в 13:00 по мск. Прогноз на «Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр».

    «Циндао Хайню»

    По итогам семи туров «Циндао Хайню» занимает 6-е место с семью очками. Однако победа позволит команде подняться на пятую строчку.

    В нынешнем сезоне хозяева проиграли всего один матч. Чаще всего коллектив играл вничью. На счету клуба четыре мировых.

    Лишь в позапрошлом туре «Циндао» удалось прервать безвыигрышную серию и победить. Победу «ламантины» одержали над «Тяньцзинь Тэда», выиграв со счетом 2:0.

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    С учетом прошлого сезона «Циндао Хайню» не выигрывает на своем поле уже четыре встречи.

    «Ухань Чжоэр»

    «Ухань Чжоэр» с 12 зачетными пунктами находится в этой же группе на третьей позиции. Он уступает лидеру всего пять очков.

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  • 29/08/2020

    • В текущем первенстве команда пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре встречи и трижды потерпев фиаско.

    Победные результаты были добыты в поединках с «Циндао Хайню» (2:0), «Шицзячжуан» (2:1), «Чунцин Лифан» (2:0) и «Тяньцзинь Тэда» (2:1).

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    Поражения состоялись от «Бэйцзин Гоань» (0:1), «Шанхай СИПГ» (1:2) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ухань Чжоэр» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,00. 1

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    «Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года. Прогноз на «Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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