«Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года

В 8-м туре китайской Суперлиги «Циндао Хайню» сыграет с «Ухань Чжоэр» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало матча в 13:00 по мск. Прогноз на «Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр».

«Циндао Хайню»

По итогам семи туров «Циндао Хайню» занимает 6-е место с семью очками. Однако победа позволит команде подняться на пятую строчку.

В нынешнем сезоне хозяева проиграли всего один матч. Чаще всего коллектив играл вничью. На счету клуба четыре мировых.

Лишь в позапрошлом туре «Циндао» удалось прервать безвыигрышную серию и победить. Победу «ламантины» одержали над «Тяньцзинь Тэда», выиграв со счетом 2:0.

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С учетом прошлого сезона «Циндао Хайню» не выигрывает на своем поле уже четыре встречи.

«Ухань Чжоэр»

«Ухань Чжоэр» с 12 зачетными пунктами находится в этой же группе на третьей позиции. Он уступает лидеру всего пять очков.

В текущем первенстве команда пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре встречи и трижды потерпев фиаско.

Победные результаты были добыты в поединках с «Циндао Хайню» (2:0), «Шицзячжуан» (2:1), «Чунцин Лифан» (2:0) и «Тяньцзинь Тэда» (2:1).

Поражения состоялись от «Бэйцзин Гоань» (0:1), «Шанхай СИПГ» (1:2) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Ухань Чжоэр» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,00. 1