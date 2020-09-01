«Циндао Хайню» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года

«Циндао Хайню»
По итогам семи туров «Циндао Хайню» занимает 6-е место с семью очками. Однако победа позволит команде подняться на пятую строчку.
В нынешнем сезоне хозяева проиграли всего один матч. Чаще всего коллектив играл вничью. На счету клуба четыре мировых.
Лишь в позапрошлом туре «Циндао» удалось прервать безвыигрышную серию и победить. Победу «ламантины» одержали над «Тяньцзинь Тэда», выиграв со счетом 2:0.
С учетом прошлого сезона «Циндао Хайню» не выигрывает на своем поле уже четыре встречи.
«Ухань Чжоэр»
«Ухань Чжоэр» с 12 зачетными пунктами находится в этой же группе на третьей позиции. Он уступает лидеру всего пять очков.
В текущем первенстве команда пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре встречи и трижды потерпев фиаско.
Победные результаты были добыты в поединках с «Циндао Хайню» (2:0), «Шицзячжуан» (2:1), «Чунцин Лифан» (2:0) и «Тяньцзинь Тэда» (2:1).
Поражения состоялись от «Бэйцзин Гоань» (0:1), «Шанхай СИПГ» (1:2) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Ухань Чжоэр» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,00. 1