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    Найдут ли форварды «Монако» моменты для голов?

    «Мец» — «Монако». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Монако»
    Александр Головин
    Во втором туре французской Лиги 1 «Мец» будет принимать «Монако». Игра пройдет на «Стад Мунисипаль Сен-Сэнфорьен» 30 августа. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Мец» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2020 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 16:00 Монако Монако
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.65
  • X
  • 3.40
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  • 2.05
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    «Мец»

    В текущем розыгрыше Лиги 1 эта команда еще не играла. А в 28 матчах прошлого сезона она набрала 34 очка и заняла 15 место в таблице.

    В последних восьми встречах чемпионата Франции 2019/2020 «Мец» выиграл четырежды. Сперва подопечные Венсана Оньона победили «Реймс» (1:0) и «Сент-Этьен» (3:1).

    Затем темно-бордовые расписали мировую с «Монпелье» (1:1), потерпели поражение от «Бордо» (1:2), скатали ничейку с «Нантом» (0:0) и уступили «Лиону» (0:2).

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    Два последних тура «Мец» провел удачно. В гостях коллектив Оньона одержал верх над «Амьеном» (1:0), после чего дома он разобрался с «Нимом» (2:1).

    «Монако»

    В ходе первого тура нового сезона во Франции коллектив из одноименного княжества набрал 1 очко. А в таблице команда пока идет пятой.

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  • 27/08/2020

    • Первый поединок Лиги 1 «Монако» начал неудачно. На «Луи II» подопечные Нико Ковача пропустили 2 гола, но в итоге смогли добиться ничейного результата (2:2).

    А вот в минувшем сезоне «монегаски» заняли 9 место в таблице с 40 баллами на счету. Для зоны Лиги Европы им не хватило всего 1 пункта.

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    В последних трех турах Лиги 1 сезона 2019/2020 команда под руководством Жардима не побеждала. В этих матчах «Монако» сыграл вничью с «Дижоном» (1:1) и «Реймсом» (1:1), а также уступил «Ницце» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Меца» в грядущей встрече оценивается в 3.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.52, а на победу «Монако» — 2.10.

    На выезде команда Нико Ковача будет бороться за первые 3 очка в сезоне, но для этого ей придется забить в ворота «Меца» несколько мячей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 с коэффициентом 2.10. 0

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    «Мец» — «Монако». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года. Прогноз на «Мец» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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