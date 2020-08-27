«Орландо Сити» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» сыграет с «Нэшвиллом». Матч пройдет на стадионе «Эксплория» 27 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Нэшвилл».

«Орландо Сити»

Перед возобновлением регулярного чемпионата «Орландо Сити» на групповом этапе стал победителем своего квартета турнира MLS is Back, набрав в трех проведенных поединках семь очков.

Начали «львы» с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 «Интер Майами» и 3:1 «Нью-Йорк Сити». В заключительном туре они поделили очки с «Филадельфией» (1:1).

На первом этапе плей-офф «Орландо» смог сломить сопротивление «Монреаля», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.

В четвертьфинале команда из Флориды обыграла «Лос-Анджелес» в серии пенальти после того, как игровое время завершилось вничью 1:1.

Тем не менее, в полуфинале она уступила «Портленду» (1:2), после чего проиграла «Интеру» Майами (2:3) в регулярном чемпионате, где идет на восьмой строчке.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» на момент приостановки первенства провел два тура. Посему клуб занимает низкое место, а именно предпоследнюю, 13-ю строчку в Восточной конференции.

Команда уже на старте сезона показала себя не в лучшей форме. Так, в первом туре она проиграла «Атланте Юнайтед» (1:2).

Во втором поединке коллектив уступил «Портленд» (0:1). Тем не менее, в третьем туре он сумел победить «Даллас» на выезде со счетом 1:0.

После этого франчайз разошелся с тем же соперником вничью 0:0, а также проиграл «Атланте» 0:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Орландо Сити» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,70. 0