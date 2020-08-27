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    «Орландо Сити» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Нэшвилл»
    «Орландо Сити» идет на восьмой строчке
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» сыграет с «Нэшвиллом». Матч пройдет на стадионе «Эксплория» 27 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Нэшвилл».

    «Орландо Сити»

    Перед возобновлением регулярного чемпионата «Орландо Сити» на групповом этапе стал победителем своего квартета турнира MLS is Back, набрав в трех проведенных поединках семь очков.

    Начали «львы» с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 «Интер Майами» и 3:1 «Нью-Йорк Сити». В заключительном туре они поделили очки с «Филадельфией» (1:1).

    На первом этапе плей-офф «Орландо» смог сломить сопротивление «Монреаля», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.

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    В четвертьфинале команда из Флориды обыграла «Лос-Анджелес» в серии пенальти после того, как игровое время завершилось вничью 1:1.

    Тем не менее, в полуфинале она уступила «Портленду» (1:2), после чего проиграла «Интеру» Майами (2:3) в регулярном чемпионате, где идет на восьмой строчке.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» на момент приостановки первенства провел два тура. Посему клуб занимает низкое место, а именно предпоследнюю, 13-ю строчку в Восточной конференции.

    Команда уже на старте сезона показала себя не в лучшей форме. Так, в первом туре она проиграла «Атланте Юнайтед» (1:2).

    Во втором поединке коллектив уступил «Портленд» (0:1). Тем не менее, в третьем туре он сумел победить «Даллас» на выезде со счетом 1:0.

    После этого франчайз разошелся с тем же соперником вничью 0:0, а также проиграл «Атланте» 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Орландо Сити» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,70. 0

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    «Орландо Сити» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года. Прогноз на «Орландо Сити» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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