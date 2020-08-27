ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21? Лионель МессиМесси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео Роберт ЛевандовскиЗагруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным
  • 16:58
    • Луценко пропустит около месяца
  • 15:05
    • Месси может остаться в «Барселоне», если клуб покинет Бартомеу
  • 14:36
    • «Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем
  • 07:00
    • СМИ: Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити»
  • 11:25
    • Экс-хавбек «Спартака» стал игроком аргентинского «Расинга»
  • 10:36
    • ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси
  • 10:18
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Ривер Плейт»
    Все новости спорта

    Увезут ли румыны победу из Грузии?

    «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова
    Александру Матею
    В первом квалификационном раунде Лиги Европы грузинский «Локомотив» из Тбилиси 27 августа дома сыграет с румынской «КС Университатей». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова.

    «Локомотив» Тбилиси

    «Локомотив» Тбилиси прошлый сезон закончил на четвертом месте в грузинском первенстве, и впервые с 2005 года вернулся в еврокубки.

    Отметим, что «железнодорожники» только один раз преодолели в евротурнирах хотя бы один раунд. В своем дебютном появлении в Европе (1999 год) они прошли один этап.

    Накануне команда провела поединок на внутренней арене, где сыграла вничью 0:0 с «Самтредией». С 13 набранными очками «Локо» идет на данный момент шестым в чемпионате Грузии.

    «КС Университатя» Крайова

    «КС Университатя» Крайова была основан в 2013 году, на месте прекратившего существование двумя годами ранее клуба «Университатя».

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    В сезоне 2013/14 «студенты» поднялись в элиту, а в сезоне 2016/17 они вернулись в еврокубки, где в третьем квалификационном раунде ЛЕ уступили «Милану» 0:3 по сумме двух встреч.

  • Месси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео
  • «Барселона» не должна силой удерживать аргентинца
  • Сегодня

    • В минувшем сезоне «бело-синие» преодолели два раунда отбора в Лиге Европы, но были выбиты из турнира на третьей стадии квалификации греческим АЕКом — 0:2 и 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Первенство Румынии 20/21 для «Университати» началось с минимальной победы над «Шепши» (1:0).

    Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа КСУ — 1.73, победа «Локомотива» — 4.78, ничья — 4.14.

    Проход: КСУ — 1.32; «Локомотива» — 3.20.

    Прогнозируем, что более опытная в еврокубках «КС Университатя» выиграет у «Локо» еще по итогам основного времени. Ставим на викторию гостей. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Карабах — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • 02:37 24/08/2020     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 27 августа 2020 года. Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры