«Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 27 августа 2020 года

В первом квалификационном раунде Лиги Европы грузинский «Локомотив» из Тбилиси 27 августа дома сыграет с румынской «КС Университатей». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова.

«Локомотив» Тбилиси

«Локомотив» Тбилиси прошлый сезон закончил на четвертом месте в грузинском первенстве, и впервые с 2005 года вернулся в еврокубки.

Отметим, что «железнодорожники» только один раз преодолели в евротурнирах хотя бы один раунд. В своем дебютном появлении в Европе (1999 год) они прошли один этап.

Накануне команда провела поединок на внутренней арене, где сыграла вничью 0:0 с «Самтредией». С 13 набранными очками «Локо» идет на данный момент шестым в чемпионате Грузии.

«КС Университатя» Крайова

«КС Университатя» Крайова была основан в 2013 году, на месте прекратившего существование двумя годами ранее клуба «Университатя».

В сезоне 2013/14 «студенты» поднялись в элиту, а в сезоне 2016/17 они вернулись в еврокубки, где в третьем квалификационном раунде ЛЕ уступили «Милану» 0:3 по сумме двух встреч.

В минувшем сезоне «бело-синие» преодолели два раунда отбора в Лиге Европы, но были выбиты из турнира на третьей стадии квалификации греческим АЕКом — 0:2 и 1:1.

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Первенство Румынии 20/21 для «Университати» началось с минимальной победы над «Шепши» (1:0).

Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «КС Университатя» Крайова

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа КСУ — 1.73, победа «Локомотива» — 4.78, ничья — 4.14.

Проход: КСУ — 1.32; «Локомотива» — 3.20.

Прогнозируем, что более опытная в еврокубках «КС Университатя» выиграет у «Локо» еще по итогам основного времени. Ставим на викторию гостей. 0