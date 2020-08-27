«Кайрат» — «Ноа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

В четверг, 27 августа, в Алматы в первом квалификационном раунде Лиги Европы казахский «Кайрат» сыграет с армянским клубом «Ноа». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Кайрат» — «Ноа».

«Кайрат»

К старту в еврокубках «Кайрат» подходит в качестве лидера чемпионата Казахстана, но там команды из-за коронавируса провели всего по 5-6 игр.

В Лиге Европы «желто-черные» никогда не добирались до группового этапа. Самое большое достижение коллектива — выход в раунд плей-офф этого турнира в сезоне 2015/2016, где их остановил «Бордо» только по правилу выездного гола (2:1 и 0:1).

В прошлом сезоне казахи на аналогичном раунде разделались с боснийским «Широки Бриег», дважды выиграв по 2:1, но на следующем этапе они были выбиты «Хапоэлем» Беэр-Шева — 1:1 и 0:2.

Отметим, что «Кайрат» выиграл последние три проведенные игры, где смог забить девять мячей, а пропустил лишь один гол.

«Ноа»

«Ноа» Еревен, который был создан только в 2017 году, в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате Армении, и получили право дебютировать в еврокубках.

Также коллектив выиграл еще и Кубок Армении, одолев в финале «Арарат-Армению» по пенальти, в основное и дополнительное время команды забили по пять голов друг другу.

Новый сезон для «Ноа» начался удачно. Клуб победил в матче за Суперкубок тот же «Арарат-Армению» (2:1 ОТ), а в чемпионате страны провел две игры, где заработал только один балл.

Прогноз на «Кайрат» — «Ноа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кайрата» — 1.34, победа «Ноа» — 10.00, ничья — 5.85.

Проход: «Кайрата» — 1.16; «Ноа» — 4.90.

Кончно, «Кайрат» фаворит в данной паре, но армяне в своем дебютном поединке на евроарене будут всеми силами стараться забить хотя бы гол. Прогнозируем, что в этой встрече отличатся оба коллектива. 0