ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21? Роберт ЛевандовскиЗагруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» и «Ванкувер» сравняли счет в своих сериях
  • 11:25
    • Экс-хавбек «Спартака» стал игроком аргентинского «Расинга»
  • 10:36
    • ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси
  • 10:18
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Ривер Плейт»
  • 08:22
    • «Клипперс» разгромили «Даллас», «Денвер» обыграл «Юту»
  • 07:00
    • СМИ: Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити»
  • 07:31
    • В «Вест Бромвиче» заявили о желании пописать Влашича
  • 21:03
    • Месси уведомил «Барселону» о желании уйти
    Все новости спорта

    Как пройдет дебют «Ноа» на евроарене?

    «Кайрат» — «Ноа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Ноа»
    Игроки «Кайрата»
    В четверг, 27 августа, в Алматы в первом квалификационном раунде Лиги Европы казахский «Кайрат» сыграет с армянским клубом «Ноа». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Кайрат» — «Ноа».

    «Кайрат»

    К старту в еврокубках «Кайрат» подходит в качестве лидера чемпионата Казахстана, но там команды из-за коронавируса провели всего по 5-6 игр.

    В Лиге Европы «желто-черные» никогда не добирались до группового этапа. Самое большое достижение коллектива — выход в раунд плей-офф этого турнира в сезоне 2015/2016, где их остановил «Бордо» только по правилу выездного гола (2:1 и 0:1).

    В прошлом сезоне казахи на аналогичном раунде разделались с боснийским «Широки Бриег», дважды выиграв по 2:1, но на следующем этапе они были выбиты «Хапоэлем» Беэр-Шева — 1:1 и 0:2.

  • Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
  • Рассказываем все, что надо знать о Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2020/21
  • Вчера

    • Отметим, что «Кайрат» выиграл последние три проведенные игры, где смог забить девять мячей, а пропустил лишь один гол.

    «Ноа»

    «Ноа» Еревен, который был создан только в 2017 году, в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате Армении, и получили право дебютировать в еврокубках.

    Также коллектив выиграл еще и Кубок Армении, одолев в финале «Арарат-Армению» по пенальти, в основное и дополнительное время команды забили по пять голов друг другу.

    Новый сезон для «Ноа» начался удачно. Клуб победил в матче за Суперкубок тот же «Арарат-Армению» (2:1 ОТ), а в чемпионате страны провел две игры, где заработал только один балл.

    Прогноз на «Кайрат» — «Ноа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кайрата» — 1.34, победа «Ноа» — 10.00, ничья — 5.85.

    Проход: «Кайрата» — 1.16; «Ноа» — 4.90.

    Кончно, «Кайрат» фаворит в данной паре, но армяне в своем дебютном поединке на евроарене будут всеми силами стараться забить хотя бы гол. Прогнозируем, что в этой встрече отличатся оба коллектива. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Карабах — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • 02:37 24/08/2020     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кайрат» — «Ноа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года. Прогноз на «Кайрат» — «Ноа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры