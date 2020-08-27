«Интер» Майами — «Атланта». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Интер» Майами сыграет с «Атлантой». Матч пройдет на стадионе «Форт Лодердейл» 27 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Интер» Майами — «Атланта».

«Интер» Майами

«Интер» Майами после шести сыгранных матчей регулярки идет на последнем, 14 месте в турнирной таблице Восточной конференции. В его активе только три очка.

До приостановки первенства коллектив успел провести только два официальных поединка, в которых оба раза проиграли.

В летний период в турнире под названием MLS is Back коллектив провел три встречи. Флоридцы проиграли все три — «Филадельфии», «Нью-Йорк Сити» и «Орландо Сити». Поэтому команда не вышла из группы.

В регулярном чемпионате «Интер» победил «Орландо Сити» со счетом 3:2.

«Атланта»

На момент паузы «Атланта» провела три матча в регулярном в чемпионате. В двух поединках она выиграла, еще в одном — уступила.

В первом туре коллектив победил на выезде «Нэшвилл» (2:1). Во втором поединке он также выиграл — у «Цинциннати» (2:1).

После этого команда проиграла четыре матча кряду — «Америке» (0:3) в Кубке КОНКАКАФ, а также три в летнем турнире MLS is Back.

В первом после перерыва матче регулярного чемпионата она обыграла «Нэшвилл» (2:0), и теперь занимает пятое место с отставанием в три пункта от третьей строчки.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0