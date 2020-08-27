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    Минское «Динамо» и «Пяст» много не забьют

    «Динамо» Минск — «Пяст». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Пяст»
    Леонид Кучук
    В рамках первого раунда квалификации Лиги Европы минское «Динамо» примет польский «Пяст». Матч пройдет в Минске 27 августа. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Пяст».

    «Динамо» Минск

    В прошлом сезоне минское «Динамо» заняло пятое место в чемпионате Белоруссии, благодаря чему и получило возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

    В чемпионате-2020 минчане располагаются лишь на восьмой позиции. В 21 матче «Динамо» удалось набрать лишь 33 очка.

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    В трех последних турах «Динамо» одержало две победы и один раз проиграло. Минчане выиграли со счетом 1:0 у «Городеи», затем с тем же счетом уступили «Неману», а после обыграли «Слуцк» (2:1).

    Только в трех из десяти последних матчей «Динамо» было забито больше одного гола за игру. В девяти из десяти случаев как минимум одна из команд не могла забить. За последние пять матчей «Динамо» удалось отличиться всего 4 раза.

    «Пяст»

    По итогам прошлого сезона «Пяст» стал бронзовым призером чемпионата Польши, на 8 очков отстав от победителя турнира.

    Новый сезон в чемпионате Польши стартовал только 22 августа. Для «Пяста» он начался неудачно — команда проиграла «Шленску» со счетом 0:2.

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    «Пяст» также не может похвастаться высокой результативностью. В последних десяти матчах в чемпионате Польши коллектив лишь два раза забил больше гола за игру. Ни в одном из десяти матчей с участием команды не было забито больше двух голов, а сразу в восьми как минимум одна из команд не забивала.

    Прогноз

    На победу «Динамо» Минск дается коэффициент 2,52, на ничью — 3,30, а на победу «Пяста» — 2,69.

    Прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,80. 0

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    «Динамо» Минск — «Пяст». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа. Прогноз на «Динамо» Минск — «Пяст». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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