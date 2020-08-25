«Гуанчжоу Фули» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз (к. 2.32) и ставки на матч чемпионата Китая 25 августа 2020 года

«Гуанчжоу Фули»
Клуб провел шесть официальных поединков в 2020 году. В первом туре он проиграл «Шэньчжэню» (0:3).
Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5). И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1).
В четвертом поединке он уступил «Цзянсу Сунин» (0:2), а затем победил «Далянь Ифан» (1:0). Благодаря же успеху в игре с «Шанхай Шэньхуа» (3:2) «Гуанчжоу Фули» поднялся на пятую строчку.
«Шаньдун Лунэн»
В 2020 году команда также провела шесть официальных поединков. Победа в первом матче китайской Суперлиги над «Далянь Ифан» (3:2) была единственной по итогам трех туров.
Все потому, что коллектив разошелся миром на выезде с «Цзянсу Сунин» (0:0) и проиграл «Шанхай Шеньхуа» (0:1). После победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0) он поднялся на третье место.
Затем были успехи еще в двух матчах — против «Шэньчжэнь» (2:0) и «Хэнань Цзянье» (2:1). Такие результаты позволили «Шаньдун Лунэн» занимать уже вторую строчку с отрывом в два очка от лидера Гуанчжоу Эвергранд«.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,74, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,65, ничья в основное время — в 3,85.
Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 гола за 2,32. 0