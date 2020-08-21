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    «Олимпик» не испортит дебют Луческу?

    «Олимпик» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Украины 21 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпик» — «Динамо» Киев
    Мирча Луческу
    21 августа в первом туре чемпионата Украины сезона 2020/21 в Киеве на стадионе им. Лобановского сыграют донецкий «Олимпик» и местное «Динамо». Матч начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Олимпик» — «Динамо» Киев.

    «Олимпик»

    «Олимпик» в прошлом украинском первенстве был лишь девятым в турнирной таблице. В 32 играх коллектив добыл 10 викторий при 16 поражениях и шести мировых.

    Финиш минувшего сезоне неплохо дался коллективу из Донецке. В семи матчах он проиграл лишь раз при одной ничьей и пяти победах, правда, две из них были технические.

    В короткое межсезонье «олимпийцы» успели провести три товарняка. Сперва они обыграли команду из второй украинской лиги «Чайку» (5:0), затем расписали мировую с «Диназом» (2:2), из этого же дивизиона.

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    • А в своей последней проведенной игре, прошедшей 14 августа, «Олимпик» оказался слабей черниговской «Десны» — 0:2.

    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» закончило минувшее первенство на второй строке, сильно отстав от первого «Шахтера», а третью «Зарю» опередив лишь на балл.

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    «Бело-голубые» и вовсе могли оказаться на третьей позиции. В последнем туре УПЛ они уступили в гостях «Колосу» (0:2), но луганская команда не смогла воспользоваться этой осечкой, расписав мировую с «Десной» — 1:1.

    После окончания первенства на тренерском мостике киевлян произошла смена наставника. Был уволен Алексей Михайличенко, а ему на смену был назначен Мирча Луческу, долго тренировавший «Шахтер».

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    • При подготовке к новому сезону «Динамо» провело три спарринга, одержав в них две виктории при одном поражении, от «Десны» (1:2).

    В минувшем сезоне раз выиграли киевляне (3:1), а в еще одном поединке была ничья (1:1).

    Прогноз и ставка на «Олимпик» — «Динамо» Киев

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» предлагают — 1.14.

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    На викторию «Олимпика» дают — 20.00, ничья оценена — в 8.30

    С новым рулевым динамовцы не должны оступиться на старте турнира. Прогноз и ставка на «сухую» победу киевлян за 1.69. 0

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    «Олимпик» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Украины 21 августа 2020 года. Прогноз на «Олимпик» — «Динамо» Киев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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