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    «Гленторан» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 20 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гленторан» — «ХБ Торсхавн»
    Игрок ХБ
    20 августа в поединке предварительного раунда Лиги Европы «Гленторан» из Северной Ирландии дома сыграет с фарерским «ХБ Торсхавном». Начало встречи — в 21:00 по мск. Прогноз на «Гленторан» — «ХБ Торсхавн».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 20 Августа 2020 года
    Гленторан
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Гленторан 21:00 ХБ Торсхавн ХБ Торсхавн
  • Торсхавн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Гленторан»

    «Гленторан», который в досрочно завершившемся чемпионате Северной Ирландии, финишировал только на пятой строке и спустя пять лет вернулся в еврокубки.

    В своем последнем появлении на евроарене коллектив на аналогичной стадии ЛЕ был дважды разгромлен словацкой «Жилиной»: 1:4 дома и 0:3 на выезде.

    А двумя сезонами ранее на этой же стадии и в этом же турнире, «Гленторан» уступил дорогу исландскому «КР Рейкьявику», проиграв дома 0:3 и сыграв вничью 0:0 в гостях.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» прошлый сезон начал в Лиги чемпионов, где был выбит финским ХИКом, проиграв крупно в гостях 0:3 и сыграв дома вничью 2:2.

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    Отправившись в Лигу Европы «красно-черные» также на долго там не задержались, уступив дорогу «Линфилду» из Северной Ирландии, после домашних 2:2, на выезде уступили 0:1.

    За всю свою еврокубковую историю клуб из столицы Фарер проходил хотя бы один раунд всего лишь в одном случае, в сезоне 2014/15 он выбил гибралтарский «Линкольн» (5:2 и 1:1).

    Прогноз на «Гленторан» — «ХБ Торсхавн»

    Прогнозируем, что поединок данных коллективов пройдет результативно, т.к на внутренней арене у них все хорошо с забитыми мячами. Рекомендуем ставить — ТБ 2,5. 0

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    «Гленторан» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 20 августа 2020 года. Прогноз на «Гленторан» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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