«Гленторан» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 20 августа 2020 года

20 августа в поединке предварительного раунда Лиги Европы «Гленторан» из Северной Ирландии дома сыграет с фарерским «ХБ Торсхавном». Начало встречи — в 21:00 по мск. Прогноз на «Гленторан» — «ХБ Торсхавн».

«Гленторан»

«Гленторан», который в досрочно завершившемся чемпионате Северной Ирландии, финишировал только на пятой строке и спустя пять лет вернулся в еврокубки.

В своем последнем появлении на евроарене коллектив на аналогичной стадии ЛЕ был дважды разгромлен словацкой «Жилиной»: 1:4 дома и 0:3 на выезде.

А двумя сезонами ранее на этой же стадии и в этом же турнире, «Гленторан» уступил дорогу исландскому «КР Рейкьявику», проиграв дома 0:3 и сыграв вничью 0:0 в гостях.

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» прошлый сезон начал в Лиги чемпионов, где был выбит финским ХИКом, проиграв крупно в гостях 0:3 и сыграв дома вничью 2:2.

Отправившись в Лигу Европы «красно-черные» также на долго там не задержались, уступив дорогу «Линфилду» из Северной Ирландии, после домашних 2:2, на выезде уступили 0:1.

За всю свою еврокубковую историю клуб из столицы Фарер проходил хотя бы один раунд всего лишь в одном случае, в сезоне 2014/15 он выбил гибралтарский «Линкольн» (5:2 и 1:1).

Прогноз на «Гленторан» — «ХБ Торсхавн»

Прогнозируем, что поединок данных коллективов пройдет результативно, т.к на внутренней арене у них все хорошо с забитыми мячами. Рекомендуем ставить — ТБ 2,5. 0