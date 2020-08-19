«Динамо» Тбилиси — «Тирана». Прогноз (к. 2.19) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

В первом квалификационном раунде тбилисское «Динамо» в Тбилиси на стадионе «Бориса Пайчадзе» сыграет с албанской «Тираной». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Тбилиси — «Тирана».

«Динамо» Тбилиси

«Динамо» Тбилиси четыре года не выступало в Лиге чемпионов. Это изменилось благодаря завоеванному в прошлом сезоне чемпионскому титулу.

По итогам 10 туров нынешнего сезона грузинского первенства команда занимает второе место. На один балл она отстает от лидирующего «Динамо» Батуми.

В последних 10 поединках, которые пришлись как раз на внутренний чемпионат, клуб потерпел лишь одно поражение. При этом в четырех прошлых матчах он одержали три победы при одноей ничьей.

«Тирана»

«Тирана» и вовсе 11 лет не играла в главном еврокубке. Именно с сезона 2008/2009 команда не выигрывала чемпионат своей страны.

Титул был добыт меньше месяца назад — 29 июля завершилось первенство Албании. Коллектив выиграл золото с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.

В новом сезоне клуб из столицы провел один поединок. В рамках Суперкубка Албании он потерпел поражение от «Теуты» (0:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,90, ничья — в 3,65.

Рекомендуем ставить на то, что в матче будет забито больше 2,5 гола за 2,19. 0