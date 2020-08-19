«Будучность» — «Лудогорец». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

В первом квалификационном раунде черногорская «Будучность» из Подгорицы дома сыграет с болгарским «Лудогорцем». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Будучность» — «Лудогорец».

«Будучность»

В Лиге чемпионов «Будучность» последний раз играла в сезоне 2017/18. И тогда во втором отборочном раунде черногорцы проиграли сербскому «Партизану» (0:0 и 0:2).

За все шесть матчей в главном еврокубке команда не одержала ни одной победы и потерпела четыре поражения, забив всего два гола.

В прошлом евросезоне клуб из Подгорицы сперва в отборе Лиги Европы выбил эстонскую «Нарву» (4:1 и 2:0), но затем дважды проиграл украинской «Заре» (1:3 и 0:1).

На прошлой недели «Будучность» в первом матче нового розыгрыша чемпионата Черногории уступила на выезде «Дечичу» (0:2), прервав т.с. 4-матчевую беспроигрышную серию, где было три виктории.

«Лудогорец»

«Лудуогорец» в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов проиграл в первом же отборочном раунде венгерскому «Ференцварошу» (1:2 и 2:3 дома).

А перебравшись в Лигу Европы «зелено-белые» добрались до группового этапа, финишировав там вторыми и пробились в 1/16 финала, где дважды уступили миланскому «Интеру» (0:2 и 1:2).

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Отметим, что за 17 последних матчей главного еврокубка болгары одержали только четыре победы при пяти ничьих и восьми поражениях.

«Лудогорец» накануне в рамках болгарского первенства разгромил дома «Славию» из Софии (3:0), а перед этим он потерпел три подряд поражения с общим счетом 1:7.

Прогноз на «Будучность» — «Лудогорец»

Чемпион Болгарии превосходи в разы своего соперника по классу. Скорее всего, даже вне родных стен «Лудогорец» выиграет, но вряд ли «всухую». Наши прогноз и ставка на этот матч — П2 + обе забьют. 0