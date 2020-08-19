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    Перелезет ли «Омония» через «Арарат-Армению»?

    «Арарат-Армения» — «Омония». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Омония»
    «Омония» еще не играла официальных матчей в новом сезоне
    В первом квалификационном раунде «Арарат-Армения» в Ереване на стадионе «Ереванская футбольная академия» сыграет с «Омонией». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Омония».

    «Арарат-Армения»

    В прошлой кампании «Арарат-Армения» выиграл чемпионский титул. Тем самым клуб завоевал трофей не только второй раз в своей истории, но и второй год кряду.

    Вместе с тем, в прошлом сезоне команде не удалось сделать дубль, ведь она проиграла финал кубка страны. После 5:5 в игровое время «Ноа» победил чемпиона в серии пенальти.

    Коллектив уже провел два матча в новой кампании. В Суперкубке Армении он снова проиграл тому же «Ноа» (1:2), а в 1-м туре чемпионата разошелся миром с «Алашкертом» (0:0).

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    «Омония»

    «Фола Эш» стала чемпионом Кипра по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса его не удалось доиграть.

    За пять туров до завершения первенства его пришлось приостановить. В итоге чемпион опередил «Анортосис» лишь по разнице мячей.

    Новая кампания для клуба пока не началась — старт нового чемпионата запланирован на 22 августа. В межсезонье коллектив выиграл четыре матча из семи.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,31. 0

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    «Арарат-Армения» — «Омония». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Омония». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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