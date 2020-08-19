«Арарат-Армения» — «Омония». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

В первом квалификационном раунде «Арарат-Армения» в Ереване на стадионе «Ереванская футбольная академия» сыграет с «Омонией». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Омония».

«Арарат-Армения»

В прошлой кампании «Арарат-Армения» выиграл чемпионский титул. Тем самым клуб завоевал трофей не только второй раз в своей истории, но и второй год кряду.

Вместе с тем, в прошлом сезоне команде не удалось сделать дубль, ведь она проиграла финал кубка страны. После 5:5 в игровое время «Ноа» победил чемпиона в серии пенальти.

Коллектив уже провел два матча в новой кампании. В Суперкубке Армении он снова проиграл тому же «Ноа» (1:2), а в 1-м туре чемпионата разошелся миром с «Алашкертом» (0:0).

«Омония»

«Фола Эш» стала чемпионом Кипра по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса его не удалось доиграть.

За пять туров до завершения первенства его пришлось приостановить. В итоге чемпион опередил «Анортосис» лишь по разнице мячей.

Новая кампания для клуба пока не началась — старт нового чемпионата запланирован на 22 августа. В межсезонье коллектив выиграл четыре матча из семи.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,31. 0