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    «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 2.10) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 17 августа 2020 года

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    В понедельник, 17 августа, в поединке 5-го тура китайской Суперлиги «Хэбей Чайна Форчун» сразится с «Тяньцзинь Тэда». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда».

    «Хэбей Чайна Форчун»

    В прошлой кампании Суперлиги «Хэбей Чайна Форчун» занял 11-ю позицию. От зоны вылета коллектив оторвался на 12 баллов.

    В стартовом туре нового сезона Суперлиги клуб разошелся миром с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:2). Во втором матче он потерпел разгром от «Шанхай СИПГ» (0:4).

    В третьем туре против «Чунцин Лифань» (2:2) снова была зафиксирована ничья, после чего вновь проиграл — «Бэйцзин Гоань» (1:3). Посему коллектив занимает предпосленее, седьмое место.

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    «Тяньцзинь Тэда»

    Гости также подходят к поединку в плохой форме. За два стартовых поединке «Тяньцзинь Тэда» сумел набрать лишь одно очко.

    После этого команда потерпела два кряду поражения. Сперва ее переиграл «Бэйцзин Гоань» (3:1), а затем — «Шицзячжуан Эвер Брайт» (0:3).

    Не удивительно, что клуб идет на последнем, восьмом месте. В его активе лишь один балл, а отставание от соперника составляет один пункт.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей и ничья оцениваются — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов за 2,10. 0

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