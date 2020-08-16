«ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 августа 2020 года

В воскресенье, 16 августа, в 16-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ТБ Тверойри» дома сыграет с «ЭБ/Стреймуром». Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур».

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри» после 15 сыгранных матчей набрал семь очков, с которыми расположился на седьмой строке, опережая опасную зону по разнице мячей.

За всю турнирную дистанцию «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, еще в середине июня они в гостях переиграли последнюю «Скалу» со счетом 2:0.

В своей последней сыгранной игре ТБ на выезде был разгромлен «Б-36 Торсхавном» со счетом 1:4, а перед эти расписал мировую с соседом по турнирке «АБ Аргиром» (0:0) в гостях.

В родных стенах тверойрцы две игры свели вничью и четырежды терпели фиаско, забить удалось всего три гола, пропустили — восемь.

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» с 10 баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице фарерского первенства, опережая на три очка зону вылета.

«Черно-синие» провально провели последние две встречи, которые состоялись в этом месяце. В этих играх они были нещадно биты в гостях «Викингуром» (0:6) и в родных стенах «КИ Клаксвиком» (0:7).

Правда, перед этими неудачами коллектив из поселка Айи смог на выезде переиграть аутсайдера «Скалу» со счетом 3:1.

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На выезде «ЭБ/Стреймур» выиграл одну встречу при одной мировой и шести поражениях, разница мячей — 6:19.

В первом круге «ЭБ/Стреймур» дома обыграл ТБ (2:0), в прошлом сезоне дважды победили «черно-белые» (1:0 и 2:0) и раз — «черно-синие» (2:1).

Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур»

Прогнозируем, что в поединке команд из низов турнирки викторию будут праздновать хозяева матча. Рекомендуем ставить — П1. 0