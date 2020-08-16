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    Добудет ли ТБ вторую победу в чемпионате?

    «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур»
    Игроки «ТБ Тверойри»
    В воскресенье, 16 августа, в 16-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ТБ Тверойри» дома сыграет с «ЭБ/Стреймуром». Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур».

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» после 15 сыгранных матчей набрал семь очков, с которыми расположился на седьмой строке, опережая опасную зону по разнице мячей.

    За всю турнирную дистанцию «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, еще в середине июня они в гостях переиграли последнюю «Скалу» со счетом 2:0.

    В своей последней сыгранной игре ТБ на выезде был разгромлен «Б-36 Торсхавном» со счетом 1:4, а перед эти расписал мировую с соседом по турнирке «АБ Аргиром» (0:0) в гостях.

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  • 13/08/2020

    • В родных стенах тверойрцы две игры свели вничью и четырежды терпели фиаско, забить удалось всего три гола, пропустили — восемь.

    «ЭБ/Стреймур»

    «ЭБ/Стреймур» с 10 баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице фарерского первенства, опережая на три очка зону вылета.

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    «Черно-синие» провально провели последние две встречи, которые состоялись в этом месяце. В этих играх они были нещадно биты в гостях «Викингуром» (0:6) и в родных стенах «КИ Клаксвиком» (0:7).

    Правда, перед этими неудачами коллектив из поселка Айи смог на выезде переиграть аутсайдера «Скалу» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде «ЭБ/Стреймур» выиграл одну встречу при одной мировой и шести поражениях, разница мячей — 6:19.

    В первом круге «ЭБ/Стреймур» дома обыграл ТБ (2:0), в прошлом сезоне дважды победили «черно-белые» (1:0 и 2:0) и раз — «черно-синие» (2:1).

    Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур»

    Прогнозируем, что в поединке команд из низов турнирки викторию будут праздновать хозяева матча. Рекомендуем ставить — П1. 0

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    «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 августа 2020 года. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ЭБ/Стреймур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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