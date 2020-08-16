«Ливингстон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. ) и ставки на матч чемпионата Шотландии по футболу 16 августа 2020 года

В 4-м туре шотландской Премьер-лиги «Ливингстон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в Глазго 16 августа. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Ливингстон» — «Рейнджерс».

«Ливингстон»

По итогам трех туров шотландской Премьер-лиги «Ливингстон» занимает 10-е место. Команда пока что набрало лишь один балл.

Клуб стартовал с поражения от «Сент-Миррена» (0:1) на выезде. После этого он и вовсе потерпел разгром на своем поле от «Хиберниана» (1:4).

Только в прошлом, 3-м туре коллектив набрал свой первый пункт в новом сезоне. В гостевом поединке он разошелся миром с «Мазервеллом» (2:2).

«Рейнджерс»

По итогам трех туров «Рейнджерс» идет на первом месте. Команда только по разнице мячей опережает «Хиберниан», идущий вторым.

В первом туре коллектив победил на выезде «Абердин» (1:0), а во втором поединке он разгромил на своем поле «Сент-Миррен» (3:0).

Между этими матчми глазвегианцы вылетели из Лиги Европы. В 1/8 финала они проиграли «Байеру» в ответном матче 0:1 после 1:3 дома.

В прошлом туре подопечные Стивена Джеррарда разгромили дома «Сент-Джонстон» (3:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, ничья — в 4,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Рейнджерс» выиграет с преимуществом в три или более гола за 4,00. 0