«Ливингстон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. ) и ставки на матч чемпионата Шотландии по футболу 16 августа 2020 года

«Ливингстон»
По итогам трех туров шотландской Премьер-лиги «Ливингстон» занимает 10-е место. Команда пока что набрало лишь один балл.
Клуб стартовал с поражения от «Сент-Миррена» (0:1) на выезде. После этого он и вовсе потерпел разгром на своем поле от «Хиберниана» (1:4).
Только в прошлом, 3-м туре коллектив набрал свой первый пункт в новом сезоне. В гостевом поединке он разошелся миром с «Мазервеллом» (2:2).
«Рейнджерс»
По итогам трех туров «Рейнджерс» идет на первом месте. Команда только по разнице мячей опережает «Хиберниан», идущий вторым.
В первом туре коллектив победил на выезде «Абердин» (1:0), а во втором поединке он разгромил на своем поле «Сент-Миррен» (3:0).
Между этими матчми глазвегианцы вылетели из Лиги Европы. В 1/8 финала они проиграли «Байеру» в ответном матче 0:1 после 1:3 дома.
В прошлом туре подопечные Стивена Джеррарда разгромили дома «Сент-Джонстон» (3:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, ничья — в 4,80.
Рекомендуем ставить на то, что «Рейнджерс» выиграет с преимуществом в три или более гола за 4,00. 0