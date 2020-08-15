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    Сможет ли «Ростов» огорчить «Зенит»?

    «Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов» — «Зенит»
    В субботу, 15 августа, в рамках второго тура РПЛ сезона 2020/21 «Ростов» в родных стенах сразится с «Зенитом». Начало игры — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Ростов» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Августа 2020 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.82
  • Ставка!
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    «Ростов»

    «Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, которое позволяет принять участие в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) благодаря голу Павла Мамаева.

    Стоит отметить, что этой викторией «комбайнеры» прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию в российском первенстве, где они четыре встречи свели вничью и дважды проиграли.

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  • 07/08/2020

    • На своем поле ростовчане добыли лишь одну победу в последних пяти матчах в РПЛ. Еще была одна ничья и три раза они уходили с поля поверженными.

    «Зенит»

    «Зенит» второй год подряд стал чемпионами России, значительно опередив ближайшего преследователя в лице московского «Локомотива».

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  • 12/08/2020

    • Питерцы успели провести два официальных матче в сезоне 2020/21. Сперва они одолели в Москве «железнодорожников» (2:1) в Суперкубке страны, а в первом туре первенства была выездная виктория над «Ротором» — 2:0.

    Отметим, что «сине-бело-голубые» победили в девяти из 10 последних матчей в РПЛ. Такая же серия у «Зенита» и в выездных играх чемпионата.

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    Меньше месяца назад эти соперники играли между собой в рамках первенства на «Ростов Арене». В той встрече «Зенит» выиграл 2:1, хотя ростовчане забили первыми. В Питере дружина Семака разгромила «Ростов» со счетом 6:1.

    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.90.

    На викторию «Ростова» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.78

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    На своей арене «Ростов» способен забить любому сопернику, однако в игре с чемпионом будет трудно свои ворота оставить на замке. Прогнозируем, что в данном поединке забьют обе команды.

    Рекомендуем ставить — обе забьют: да за 1.90. 0

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    «Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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