«Сент-Миррен» — «Селтик». Прогноз (к. 2.59) и ставки на матч чемпионата Шотландии по футболу 12 августа 2020 года

В 3-м туре шотландской Премьер-лиги «Сент-Миррен» будет принимать «Селтик». Игра пройдет в Пейсли 12 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Сент-Миррен» — «Селтик».

«Сент-Миррен»

После двух туров шотландской Премьер-лиги «Сент-Миррен» занимает шестое место с тремя очками. Команда отстает от грядущего соперника на один балл.

В первом туре коллектив переиграл в домашних стенах «Ливингстон» (1:0). Но уже во втором поединке потерпел разгром от «Рейнджерс» (0:3) на выезде.

В случае победы клуб сможет по крайней мере подняться на четвертую строчку и потеснить оппонентов по третьему туру. Отставание от лидера составляет три балла.

«Селтик»

По итогам двух туров «Селтик» идет на четвертом месте. Действующий чемпион уже допустил осечку, поэтому у него четыре очка.

В первом туре коллектив разгромил дома «Хэмилтон» (5:1). Во втором поединке чемпионата «Кельты» оступились в гостевой игре против «Килмарнока» (1:1).

Эта ничья прервала серию из побед в трех матчах. Она же стала четвертой в серии беспроигрышных выступлений.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 13,00, ничья — в 6,65.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов за 2,59. 0