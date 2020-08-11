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    Одержит ли «Чунцин Лифань» первую победу в сезоне?

    «Чунцин Лифань» — «Циндао Хайню». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч китайской Суперлиги 11 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чунцин Лифань» — «Циндао Хайню»
    Инь Цунъяо
    Во вторник, 11 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Чунцин Лифань» сразится с «Циндао Хайню». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Чунцин Лифань» — «Циндао Хайню».

    «Чунцин Лифань»

    «Чунцин Лифань» в прошлом первенстве финишировал на десятом месте среди 16 участников, набрав в 30 проведенных играх 36 очков.

    За всю турнирную дистанцию коллектив добыл девять викторий, девять матчей свел вничью и 12 раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 36:47.

    В текущем чемпионате «красно-синие» еще не знали радости победы. Сперва они уступили 1:2 «Бэйцзин Гоань», после чего поделили очки с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (по 2:2).

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    • С двумя набранными пунктами команда идет на шестой позиции в турнирной таблице группы Б.

    «Циндао Хайню»

    «Циндао Хайню» в минувшем сезоне стал победителем первой китайской лиги, выиграв 17 игр при шести ничьих и семи поражениях, разница мячей — 59:36.

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    В элите этого сезона команда пока не может победить. Начала с поражения 0:2 от «Ухань Залл», а затем поочередно расписала мировые с «Шицзячжуан» (2:2) и «Шанхай СИПГ» (1:1).

    «Циндао Хайню» с двумя набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице группы Б.

    Последний раз команды играли между собой в 2014 году. И тогда «Чунцин Лифань» дома обыграл «Циндао Хайню» (1:0), а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Чунцин Лифань» — «Циндао Хайню»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Чунцин Лифань» — 2.00, победа «Циндао Хайню» — 3.82, ничья — 3.50.

    Прогнозируем, что более опытный «Чунцин Лифань» сможет добыть первую викторию в сезоне. Ставим на победу номинальных хозяев. 0

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