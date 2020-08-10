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    Удержит ли «Интер» ворота на замке в матче с «Байером»?

    «Интер» — «Байер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы в матче 1/4 финала ЛЕ 10 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Байер»
    «Интер»
    В 1/4 финала Лиги Европы миланский «Интер» будет принимать леверкузенский «Байер». Игра пройдет 10 августа на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Байер».
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Августа 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Интер»

    Миланский клуб начал еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе с «Барселоной» (1:2, 1:2), дортмундской «Боруссией» (2:0, 2:3) и пражской «Славией» (1:1, 3:1).

    В 1/16 финала Лиги Европы «Интер» в феврале выбил «Лудогорец» (2:0 и 2:1), а мартовское противостояние с «Хетафе» не случилось из-за пандемии коронавируса.

    После возобновления футбольного сезона «Интер» потерпел лишь одно поражение в 15 матчах, в начале июля от «Болоньи» (1:2), закончив сезон чемпионата Италии серией из 3 «сухих» побед.

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    Миланцы в гостях разгромили «Дженоа» (3:0), обыграли на своем поле «Наполи» (2:0) и победили на выезде «Атланту»(2:0), заняв в итоге второе место с разницей мячей 81-36, и всего на балл отстав от «Ювентуса».

    В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» в рамках единственного матча победил «Хетафе» со счетом 2:0, забив по голу в концовке каждого из таймов.

    «Байер»

    Леверкузенский клуб также стартовал в группе Лиги чемпионов, заняв третье место в квартете с «Локомотивом» (1:2, 2:0), «Ювентусом» (0:3, 0:2) и «Атлетико» (0:1, 2:1).

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    • В 1/16 финала «Байер» уверенно разобрался с «Порту», победив на своем поле 2:1, а на выезде подкрепив успех победой со счетом 3:1.

    Немецкий клуб успел провести первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс», победив на выезде со счетом 3:1.

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    «Байер» закончил сезон Бундеслиги на 5-й строчке таблицы при разнице мячей 61-44, в последних матчах победив дома «Кельн» (3:1), проиграв на выезде «Герте» (0:2) и на своем поле справившись с «Майнцем» (1:0).

    В начале июля «Байер» проиграл в финале Кубка Германии «Баварии» со счетом 2:4 — мюнхенцы владели полным преимуществом.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Спустя месяц леверкузенцы провели ответный матч 1/8 финала ЛЕ с «Глазго Рейнджерс», победив со счетом 1:0, при серьезном преимуществе и плохой реализации.

    Прогноз и ставки

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.60, а на победу «Байера» — 3.45.

    Миланский клуб набрал неплохой ход и выглядит фаворитом встречи, в то время как месячный перерыв не пошел на пользу «Байеру».

    «Интер» выиграл 4 последних матча всухую, забивая в основном не меньше двух мячей. Прогноз и ставка: «Тотал "Байера" меньше 1,5 » за 1,45. 0

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    «Интер» — «Байер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы в матче 1/4 финала ЛЕ 10 августа 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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