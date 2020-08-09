«Спартак» — «Сочи». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 9 августа 2020 года

В 1-м туре РПЛ «Спартак» будет принимать «Сочи». Матч пройдет 9 августа на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Сочи».

«Спартак»

«Спартак» завершил прошлый сезон на седьмом месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, забил 35 голов, а пропустил 33.

Чемпионат «красно-белые» завершили двумя победами: 3:0 над «Ахматом» и 2:1 над «Рубином» 22 июня. Правда, между этими победами «Спартак» проиграл «Зениту» в полуфинале Кубка России — 1:2.

В целом же летом после возобновления сезона «Спартак» не блистал. В рамках РПЛ у команды 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Календарь и таблица РПЛ

В короткое межсезонье «Спартак» усилился двумя футболистами. На правах свободного агента к команде присоединился Александр Кокорин, а из «Уфы» перешел Остон Урунов.

«Сочи»

После возобновления предыдущего сезона «Сочи» летом удалось одержать 2 победы, 3 раза команда сыграла вничью и 3 раза проиграла.

«Сочи» удалось сохранить прописку в РПЛ. Сочинцы заняли итогове двенадцатое место. Команда набрала 33 очка и опередила трех ближайших преследователей на 2 очка. Благодаря разгрому молодежи «Ростова» «Сочи» удалось завершить чемпионат с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 40:39.

В двух последних турах «Сочи» потерпел два разгромных поражения — 0:3 от «Тамбова» и 0:3 от «Крыльев Советов».

«Сочи» перед стартом нового сезона усилился двумя арендованными игроками: полузащитником Александром Руденко и защитником Сергеем Тереховым. Покинул команду Александр Карапетян.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

На победу «Спартака» дается коэффициент 1,89, на ничью — 3,62, а на победу «Сочи» — 4,68.

В прошлом сезоне в РПЛ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0.

Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» с коэффициентом 1,89 0