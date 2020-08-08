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    «Линфилд» справится с представителем Сан-Марино?

    «Тре Фиори» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тре Фиори» — «Линфилд»
    «Линфилд»
    В субботу, 8 августа, стартует чемпионская лига сезона-2020/21. В полуфинальном предварительном раунде «Тре Фиори» из Сан-Марино сыграет с «Линфилдом» из Северной Ирландии. Поединок пройдет в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Тре Фиори» — «Линфилд».

    «Тре Фиори»

    Сезон 2019/2020 в Сан-Марино был отменен из-за коронавируса. Чемпион не объявлен, но на момент остановки «Тре Фиори» имел самые лучшие показатели, поэтому и представит свою страну в самом престижном евротурнире.

    Как правило клубы из Сан-Марино слабо выступают в еврокубках, прекращая борьбу на первом же сопернике, но «Тре Фиори» является самым успешным ее представителем, потому что смог пройти хоты бы один раунд.

    Это событие произошло в Лиги Европы-2018/19, где «три цветка» на предварительной стадии выбили валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1). В следующем раунде их разгромил в двух встречах словенский «Рудар» (0:3 и 0:7).

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    • Всего на евроарене «желто-синие» провели 13 матчей, где один раз победили, два раза сыграли вничью и десять игр проиграли, разница мячей в этих встречах составила — 7:39.

    «Линфилд»

    В досрочно завершившемся чемпионате Северной Ирландии «Линфилд» финишировал на первой строке, опередив ближайшего преследователя на два очка. И именно он будет представлять ольстерцев в ЛЧ.

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    В минувшем евросезоне 54-кратный чемпион Северной Ирландии стартовал в Лиге чемпионов, где дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» (0:2 и 0:4), и переместился в Лигу Европы.

    Во втором по значимости еврокубке клуб из Белфаста сперва сломил сопротивление фарерского «ХБ Торсхавна» (1:0 и 2:2), но затем был остановлен черногорской «Сутьеской» из-за правила выездного гола (3:2 и 1:2).

    Ранее эти коллективы не играли между собой, но в сезоне 2017/18 «Линфилд» на предварительном раунде ЛЧ одолел «Ла Фиориту» из Сан-Марино (1:0 и 0:0).

    Прогноз и ставки на матч ЛЧ «Тре Фиори» — «Линфилд»

    «Линфилд» должен пройти представителя Сан-Марино, но вряд ли ольстерцы одержат уж очень убедительную победу. Рекомендуем ставить на сан-маринцев с форой +3. 0

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    «Тре Фиори» — «Линфилд». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 8 августа 2020 года. Прогноз на «Тре Фиори» — «Линфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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