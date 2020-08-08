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    Забьет ли Месси в ворота «Наполи»?

    «Барселона» — «Наполи». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Наполи»
    Лионель Месси
    В субботу, 8 августа, «Барселона» на своем поле примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Наполи».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Августа 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Барселона»

    «Барселона» успешно преодолела групповой этап Лиги чемпионов, став сильнейшей в квартете F, где опередила дортмундскую «Боруссию», «Интер» и пражскую «Славию».

    Но уже в первом матче 1/8 финала у «сине-гранатовых» возникли проблемы. Они сыграли вничью с «Наполи» (1:1), ответив на гол Дриса Мертенса точным ударом Антуана Гризманна.

    Перед рестартом сезона «Барселона» была лидером турнирной таблицы Примеры, но на финише кампании оказалась лишь второй, пропустив вперед «Реал».

    Команда Кике Сетьена в большинстве встреч смотрелась неубедительно, из-за чего недосчиталась очков сразу в четырех играх из 11.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Из-за перебора карточек в ближайших матчах «Барселона» не сможет рассчитывать на Серхио Бускетса и Артуро Видаля. Также травмы залечивают Рональд Араухо, Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

    «Наполи»

    «Наполи» занял второе место в группе E, лишь на один балл отстав от «Ливерпуля» и опередив «Зальцбург» и «Генк» на пять и 11 очков соответственно.

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Дженнаро Гаттузо достойно сыграла с «Барселоной» (1:1), имея даже большее количество ударов в створ ворот соперника.

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    • Что касается сезона в Серии А, то неаполитанцы не могут записать его себе в актив, поскольку заняли лишь седьмое место, не обеспечив попадания в Лигу чемпионов.

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    • После рестарта «Наполи» проиграл «Аталанте» (0:2), «Парме» (1:2) и «Интеру» (0:2), хотя порадовал победами над «Ромой» (2:1) и «Лацио» (3:1).

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    Среди травмированных у итальянской команды значатся Никола Максимович, Костас Манолас, Лоренцо Инсинье и Фернандо Льоренте.

    Прогноз и ставки на матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.63, победа «Наполи» — 5.50, ничья — 4.30.

    Ни для кого не секрет, что каталонцы проваливают сезон 2019/20. До сих пор они не выиграли ни одного трофея, и единственный шанс исправить ситуацию — успешно выступить в Лиге чемпионов.

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    На игру против неаполитанцев «сине-гранатовые» должны выйти крайне мотивированными. В их пользу должен сыграть тот факт, что именно «Наполи» нужно обязательно забивать, тогда как «Барсе» будет достаточно просто сыграть надежно.

    Но вряд ли матч обойдется без пары голов, тем более что у каталонцев появится шанс воспользоваться ситуацией и подловить соперника на контратаке.

    Ждем от «Барселоны» хорошего настроя и уверенной победы, поэтому наш прогноз«победа "Барселоны" с форой -1» за 2.10.

    Знаем, что Месси особенно настраивается на оставшиеся матчи Лиги чемпионов, так что можно также присмотреться к ставке «Лионель забьет» за 1.65. 0

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