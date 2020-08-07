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    «Манчестер Сити» и «Реал» определят четвертьфиналиста

    «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Реал»
    Пеп Гвардиола
    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Реал». Матч пройдет на «Этихад Стэдиум» 7 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 07 Августа 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» завершил чемпионат Англии 26 июля. «Горожане» финишировали на итоговом втором месте, отстав от «Ливерпуля» на 18 очков.

    В двух последних турах «Сити», несмотря на отсутствие турнирной мотивации, разгромил поочередно «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0).

    До этого «горожане» не смогли пробиться в финал Кубка Англии. В полуфинальной встрече команда проиграла «Арсеналу» со счетом 0:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Лиге чемпионов 2019-2020 «Ман Сити» занял первое место в одной группе с «Аталантой», «Шахтером» и «Динамо» Загреб. В первом матче 1/8 финала «горожане» на выезде одержали волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1 благодаря голам Габриэля Жезуса и Кевина де Брейне с пенальти.

    «Реал»

    «Реал» великолепно провел отрезок после возобновления сезона и, обойдя «Барселону», стал чемпионом Испании. По итогам сезона мадридцы опередили своего главного конкурента на 5 очков.

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    Прогноз и ставки

    На победу «Манчестер Сити» дается коэффициент 1,74, на ничью — 4,68, а на победу «Реала» — 4,38.

    На проход «Ман Сити» букмекеры выставили коэффициент 1,13, а на проход «Реала» — 5,85.

    Прогноз и ставка на матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,71. 0

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    «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 августа 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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