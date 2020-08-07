«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» завершил чемпионат Англии 26 июля. «Горожане» финишировали на итоговом втором месте, отстав от «Ливерпуля» на 18 очков.
В двух последних турах «Сити», несмотря на отсутствие турнирной мотивации, разгромил поочередно «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0).
До этого «горожане» не смогли пробиться в финал Кубка Англии. В полуфинальной встрече команда проиграла «Арсеналу» со счетом 0:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов 2019-2020 «Ман Сити» занял первое место в одной группе с «Аталантой», «Шахтером» и «Динамо» Загреб. В первом матче 1/8 финала «горожане» на выезде одержали волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1 благодаря голам Габриэля Жезуса и Кевина де Брейне с пенальти.
«Реал»
«Реал» великолепно провел отрезок после возобновления сезона и, обойдя «Барселону», стал чемпионом Испании. По итогам сезона мадридцы опередили своего главного конкурента на 5 очков.
После рестарта сезона «Реал» выиграл в Примере десять матчей подряд и лишь в последнем туре уже в статусе чемпиона страны сыграл вничью с «Леганесом».
Перед этим «сливочные» с одинаковым счетом 2:1 обыграли «Гранаду» и «Вильярреал». Последний официальный матч «Реал» провел еще 19 июля.
В Лиге чемпионов 2019-2002 «Реал» вышел из одной группы с ПСЖ, «Брюгге» и «Галатасараем». В первом матче 1/8 финала против «Ман Сити» «сливочные» дома вели благодаря голу Иско, но потерпели поражение — 1:2.
Прогноз и ставки
На победу «Манчестер Сити» дается коэффициент 1,74, на ничью — 4,68, а на победу «Реала» — 4,38.
На проход «Ман Сити» букмекеры выставили коэффициент 1,13, а на проход «Реала» — 5,85.
Прогноз и ставка на матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,71. 0