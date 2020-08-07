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    Хлопнет ли «Депортиво» дверью перед вылетом?

    «Депортиво» — «Фуэнлабрада». Прогноз (к. 3.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво» — «Фуэнлабрада»
    «Депортиво» уже вылетел в Сегунду-Б
    В пятницу, 7 августа, «Депортиво» на своем поле примет «Фуэнлабраду» в рамках 42-го тура испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет на стадионе «Риасор», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Депортиво» — «Фуэнлабрада».

    «Депортиво»

    Грудущий поединок будет последним во втором по рангу испанском дивизионе. «Депортиво», который 20 лет назад стал чемпионом страны, уже не имеет шансов избежать вылета.

    По итогам 41 матча в Сегунде галисийский клуб идет на третьем с конца, 20-м месте. До спасительной 18-й строчки три очка, но дополнительные показали не позволяют ему опередить «Понферрадину».

    Команда из Ла-Коруньи потерпела три поражения кряду в трех предыдущих турах. Посему ее форма оставляет мало шансов на успех перед вылетом в Сегунду-Б.

    «Фуэнлабрада»

    После 41-го поединка «Фуэнлабрада» занимает восьмое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 60 очков и еще может попасть в плей-офф за выход в Примеру.

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    • Отставание до шестой строчки составляет лишь один балл. Это означает, что в случае даже ничьей на «Риасоре» клуб поднимется в зону стыковых матчей за право выступить в элитном дивизионе следующего сезона.

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    Форма команды позволяет ей рассчитывать на успех в заключительном туре. Она победила в трех предыдущих матчах кряду и не знает поражений в восьми поединках при трех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,48, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,70, ничья — в 4,90.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 гола за 3,05. 0

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    «Депортиво» — «Фуэнлабрада». Прогноз (к. 3.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 августа 2020 года. Прогноз на «Депортиво» — «Фуэнлабрада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.05
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