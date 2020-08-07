«Депортиво» — «Фуэнлабрада». Прогноз (к. 3.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 августа 2020 года

В пятницу, 7 августа, «Депортиво» на своем поле примет «Фуэнлабраду» в рамках 42-го тура испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет на стадионе «Риасор», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Депортиво» — «Фуэнлабрада».

«Депортиво»

Грудущий поединок будет последним во втором по рангу испанском дивизионе. «Депортиво», который 20 лет назад стал чемпионом страны, уже не имеет шансов избежать вылета.

По итогам 41 матча в Сегунде галисийский клуб идет на третьем с конца, 20-м месте. До спасительной 18-й строчки три очка, но дополнительные показали не позволяют ему опередить «Понферрадину».

Команда из Ла-Коруньи потерпела три поражения кряду в трех предыдущих турах. Посему ее форма оставляет мало шансов на успех перед вылетом в Сегунду-Б.

«Фуэнлабрада»

После 41-го поединка «Фуэнлабрада» занимает восьмое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 60 очков и еще может попасть в плей-офф за выход в Примеру.

Отставание до шестой строчки составляет лишь один балл. Это означает, что в случае даже ничьей на «Риасоре» клуб поднимется в зону стыковых матчей за право выступить в элитном дивизионе следующего сезона.

Форма команды позволяет ей рассчитывать на успех в заключительном туре. Она победила в трех предыдущих матчах кряду и не знает поражений в восьми поединках при трех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,48, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,70, ничья — в 4,90.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 гола за 3,05. 0