ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • 22:43
    • «Манчестер Сити» приобрел нападающего «Валенсии»
  • 22:27
    • Сербский защитник близок к переходу в «Локомотив»
  • 22:18
    • Надаль не сыграет на US Open
  • 21:07
    • Медведев подтвердил желание Кузяева играть в Европе
  • 20:37
    • EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
  • 20:31
    • «Ростов» усилил состав защитником
  • 20:02
    • ISU изменил формат проведения Гран-при по фигурному катанию
    Все новости спорта

    Кто станет первым финалистом?

    «Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс». Прогноз и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 6 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс»
    Футболисты «Портленда»
    В четверг, 6 августа, «Филадельфия Юнион» сыграет с «Портленд Тимберс» в полуфинале турнира MLS is Back. Встреча, которая пройдет в Орландо, начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс».

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия» попала в группу A турнира MLS is Back вместе с «Орландо Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Интером» из Майами.

    Набрав семь очков в трех матчах, футболисты «Юнион» заняли второе место и вышли в плей-офф.

    На групповой стадии подопечные Джима Кертина обыграли «Нью-Йорк Сити» (1:0) и «Интер» (2:1), а также разошлись миром с «Орландо Сити» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В 1/8 финала «Филадельфия» прошла «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), а в четвертьфинале — «Канзас-Сити» (3:1).

    «Портленд Тимберс»

    «Портленд» оказался в группе F, где ему компанию составили ФК «Лос-Анджелес», «Динамо» из Хьюстона и «Лос-Анджелес Гэлакси».

    В трех сыгранных матчах игроки «Тимберс» набрали семь очков, чего хватило для того, чтобы занять первое место.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    «Дровосеки» выиграли у «Гэлакси» (2:1) и «Динамо» (2:1), а с ФК «Лос-Анджелес» сыграли вничью (2:2).

    В 1/8 финала «Портленд» оказался сильнее «Цинциннати» (1:1, 4:2 — по пенальти), а в четвертьфинале — «Нью-Йорк Сити» (3:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Филадельфии» — 2.70, победа «Портленда» — 2.45, ничья — 3.60.

    Все прогнозы на спорт

    Турнир MLS is Back уже принес несколько неожиданных результатов, поэтому данный полуфинал довольно непредсказуем.

    И все же мы сделаем выбор в пользу «дровосеков», которые, как нам кажется, обладают более сбалансированным составом. Наш прогноз — «победа "Портленда" с форой 0» за 1.80.

    Также можно сделать ставку на «тотал голов больше 2,5» за 1.70. Обе команды неплохо смотрятся в атаке, поэтому должны порадовать зрителей результативной игрой. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Туапсе — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Варберг Боис — Юргорден
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальме — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Раднички
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • Вчера в 17:58     Александр Кокорин
  • Последний шанс Кокорина. Форвард выбрал «Спартак»
    • 21:06 02/08/2020     Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • Вчера в 19:20
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс». Прогноз и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 6 августа 2020 года. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры