«Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс». Прогноз и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 6 августа 2020 года

В четверг, 6 августа, «Филадельфия Юнион» сыграет с «Портленд Тимберс» в полуфинале турнира MLS is Back. Встреча, которая пройдет в Орландо, начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Портленд Тимберс».

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия» попала в группу A турнира MLS is Back вместе с «Орландо Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Интером» из Майами.

Набрав семь очков в трех матчах, футболисты «Юнион» заняли второе место и вышли в плей-офф.

На групповой стадии подопечные Джима Кертина обыграли «Нью-Йорк Сити» (1:0) и «Интер» (2:1), а также разошлись миром с «Орландо Сити» (1:1).

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В 1/8 финала «Филадельфия» прошла «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), а в четвертьфинале — «Канзас-Сити» (3:1).

«Портленд Тимберс»

«Портленд» оказался в группе F, где ему компанию составили ФК «Лос-Анджелес», «Динамо» из Хьюстона и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В трех сыгранных матчах игроки «Тимберс» набрали семь очков, чего хватило для того, чтобы занять первое место.

«Дровосеки» выиграли у «Гэлакси» (2:1) и «Динамо» (2:1), а с ФК «Лос-Анджелес» сыграли вничью (2:2).

В 1/8 финала «Портленд» оказался сильнее «Цинциннати» (1:1, 4:2 — по пенальти), а в четвертьфинале — «Нью-Йорк Сити» (3:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Филадельфии» — 2.70, победа «Портленда» — 2.45, ничья — 3.60.

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Турнир MLS is Back уже принес несколько неожиданных результатов, поэтому данный полуфинал довольно непредсказуем.

И все же мы сделаем выбор в пользу «дровосеков», которые, как нам кажется, обладают более сбалансированным составом. Наш прогноз — «победа "Портленда" с форой 0» за 1.80.

Также можно сделать ставку на «тотал голов больше 2,5» за 1.70. Обе команды неплохо смотрятся в атаке, поэтому должны порадовать зрителей результативной игрой. 0