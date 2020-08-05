«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 5 августа 2020 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» будет принимать ЛАСК. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» 5 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сумел выполнить свою главную задачу на сезон — команда совершила блестящий рывок после возобновления чемпионата Англии и смогла пробиться в Лигу чемпионов.

После рестарта сезона «МЮ» выиграл семь матчей, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. Поражение пришлось на полуфинал Кубка Англии, где манкунианцы уступили «Челси» (1:3).

В двух заключительных матчах сезона в рамках АПЛ «МЮ» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), а затем обыграл «Лестер» (2:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

В АПЛ «Ман Юнайтед» в итоге удалось финишировать на третьем месте, набрав 66 очков.

В 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» по сумме двух встреч прошел «Брюгге» — 1:1 и 5:0. Затем в первом матче 1/8 финала манкунианцы разгромили ЛАСК на выезде со счетом 5:0.

ЛАСК

ЛАСК завершил выступление в чемпионате Австрии еще 5 июля. Команда заняла итоговое четвертое место, отстав от бронзового призера на 4 очка.

Концовка сезона получилась для ЛАСКа ужасной — команда проиграла три последних матча чемпионата, забив в них 1 гол, а пропустив 7 мячей. ЛАСК уступил «Вольфсбергу» (0:1), затем «Рапиду» (1:3) и «Зальцбургу» (0:3).

29 июля австрийский клуб провел контрольный матч против словацкой «Сеницы» и тут тоже потерпел поражение — 0:2.

В 1/16 финала Лиги Европы ЛАСК по сумме двух встреч прошел АЗ — 1:1 и 2:0. А вот далее команда в первом матче 1/8 финала была разгромно бита «МЮ» — 0:5.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этом матче дается коэффициент 1,26, на ничью — 6,75, а на победу ЛАСКа — 13,00.

«МЮ» уже одной ногой в следующей стадии Лиги Европы и вряд ли будет слишком напрягаться. Наиболее вероятной выглядит скромная победа манкунианцев.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,64. 0