«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 2 августа 2020 года

В 20 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Команды сыграют 2 августа. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» занимает пятое место в таблице. Команда набрала 30 очков. На ее счету всего одна победа в четырех последних турах чемпионата.

В 19 играх «жодинцы» проиграли пять раз. До прошлого тура клуб не знал побед в трех поединках кряду при одной ничьей.

Сперва коллектив уступил «Шахтеру» (1:4) и «Белшине» (1:2), а затем сыграл вничью с «Динамо» Минск. В прошлом туре был повержен «Энергетик-БГУ» (4:1).

БАТЭ

БАТЭ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 37 очков.

«Желто-синие» одержали 11 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В июле подопечные Кирилла Альшевского уступили «Энергетику-БГУ» (0:1), разошлись миром со «Славией» (1:1), а также разгромили «Рух» (3:0).

В предыдущем туре они разгромили дома «Минск» (6:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,21, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,53, ничья — в 5,65.

Рекомендуем ставить на то, что БАТЭ выиграет, и в матче будет забито три гола за 2,20. 0