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    Догонит ли БАТЭ «Шахтер»?

    «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ
    БАТЭ идет на второй строчке
    В 20 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Команды сыграют 2 августа. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Августа 2020 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 16:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает пятое место в таблице. Команда набрала 30 очков. На ее счету всего одна победа в четырех последних турах чемпионата.

    В 19 играх «жодинцы» проиграли пять раз. До прошлого тура клуб не знал побед в трех поединках кряду при одной ничьей.

    Сперва коллектив уступил «Шахтеру» (1:4) и «Белшине» (1:2), а затем сыграл вничью с «Динамо» Минск. В прошлом туре был повержен «Энергетик-БГУ» (4:1).

    БАТЭ

    БАТЭ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 37 очков.

    «Желто-синие» одержали 11 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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    В июле подопечные Кирилла Альшевского уступили «Энергетику-БГУ» (0:1), разошлись миром со «Славией» (1:1), а также разгромили «Рух» (3:0).

    В предыдущем туре они разгромили дома «Минск» (6:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,21, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,53, ничья — в 5,65.

    Рекомендуем ставить на то, что БАТЭ выиграет, и в матче будет забито три гола за 2,20. 0

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    «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 2 августа 2020 года. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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