«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 2 августа 2020 года

«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» занимает пятое место в таблице. Команда набрала 30 очков. На ее счету всего одна победа в четырех последних турах чемпионата.
В 19 играх «жодинцы» проиграли пять раз. До прошлого тура клуб не знал побед в трех поединках кряду при одной ничьей.
Сперва коллектив уступил «Шахтеру» (1:4) и «Белшине» (1:2), а затем сыграл вничью с «Динамо» Минск. В прошлом туре был повержен «Энергетик-БГУ» (4:1).
БАТЭ
БАТЭ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 37 очков.
«Желто-синие» одержали 11 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
В июле подопечные Кирилла Альшевского уступили «Энергетику-БГУ» (0:1), разошлись миром со «Славией» (1:1), а также разгромили «Рух» (3:0).
В предыдущем туре они разгромили дома «Минск» (6:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,21, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,53, ничья — в 5,65.
Рекомендуем ставить на то, что БАТЭ выиграет, и в матче будет забито три гола за 2,20. 0