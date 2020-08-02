«Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 2 августа 2020 года

В воскресенье, 2 августа, «Сан-Хосе Эрткуэйкс» сыграет с «Миннесотой Юнайтед» в четвертьфинале турнира MLS is Back. Встреча, которая пройдет в Орландо, начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Миннесота Юнайтед».

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» в рамках MLS is Back попал в группу B вместе с «Сиэтл Саундерс», «Ванкувер Уайткэпс» и «Чикаго Файр».

Набрав семь очков в трех сыгранных матчах, подопечные Матиаса Алмейды вышли в 1/8 финала с первого места.

«Балбесы» обыграли «Ванкувер» (4:3) и «Чикаго» (2:0), а также разошлись миром с «Сиэтлом» (0:0).

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В 1/8 финала «Сан-Хосе» расправился с «Реал Солт-Лейк» (5:2), доигрывавшим встречу вдевятером.

«Миннесота Юнайтед»

«Миннесота Юнайтед» выступала в группе C вместе со «Спортингом Канзас Сити», «Реал Солт-Лейком» и «Колорадо Рэпидс».

«Гагары» в трех турах набрали пять очков, чего хватило, чтобы занять второе место и выйти в плей-офф.

Команда Эдриана Хита обыграла «Спортинг» (2:1), а также сыграла вничью с «Реалом» (0:0) и «Колорадо» (2:2).

В 1/8 финала «Миннесота» по пенальти одолела лидера группы E «Коламбус Крю» (1:1, 5:3 — по пенальти).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «Эрткуэйкс»: победа «Сан-Хосе» — 2.20, победа «Миннесоты» — 3.00, ничья — 3.80.

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Пожалуй, мы согласимся с мнением экспертов, поскольку в Орландо «балбесы» чувствуют себя довольно уверенно. Они пока не проиграли ни одной встречи, а в 1/8 финала убедительно обыграли своего соперника.

«Гагары» тоже пока не проигрывали, но нужно признать, что в игре со «Спортингом» им повезло, ведь к концу основного времени они уступали 0:1, но умудрились вырвать победу.

Кроме того, в 1/8 финала «Миннесота» выглядела значительно хуже «Коламбуса», но, забив быстрый гол, сумела дотерпеть до серии пенальти, где и оказалась удачливее. Исходя из этого, наш прогноз — «победа номинальных хозяев».

Для меньшего риска можно взять «проход "Сан-Хосе" в полуфинал». Коэффициент в таком случае составит 1.70. 0