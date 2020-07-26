«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Вулверхэмптон».

«Челси»

После рестарта сезона «Челси» провел победную серию из трех матчей, взяв верх над «Астон Виллой» (2:1) и «Ман Сити» (2:1) в АПЛ и над «Лестером» (1:0) в Кубке ФА.

Успешный отрезок был прерван поражением от «Вест Хэма» (2:3). После этого подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли «Уотфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:2).

В 35-м туре «аристократы» крупно проиграли «Шеффилд Юнайтед» (0:3). Затем «Челси» оказался сильнее «Норвича» (1:0).

В полуфинале Кубка страны лондонцы разобрались с «МЮ» (3:1), а в последнем туре АПЛ уступили на выезде «Ливерпулю» со счетом 3:5.

После 37 туров АПЛ «Челси» с 63 очками идет на 4-м месте, уступая «МЮ» по дополнительным показателям и всего на балл опережая «Лестер».

Все прогнозы на АПЛ

Разница мячей 67-54. В составе «Челси» 15 голов забил Тэмми Абрахам, еще по 9 — Кристиан Пулишич и Виллиан.

«Вулверхэмптон»

Возобновление сезона подопечные Эшпириту Санту начали с трех сухих побед. «Бродяги» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

В следующих двух турах «Вулверхэмптон» не набирал очков и не забивал. В этих матчах «волки» уступили «Арсеналу» (0:2) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Затем «оранжево-черные» дома разгромили «Эвертон» со счетом 3:0, а также на выезде упустили победу над «Бернли» (1:1).

В последнем матче «Вулверхэмптон» на своем поле уверенно победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

После 37 туров АПЛ «Волки» с 59 очками занимают 6 место, и уже не претендуют на путевку в Лигу чемпионов, но и не выпадут из зоны еврокубков.

Календарь и таблица АПЛ

Разница мячей 51-38. Лучший бомбардир с 17 голами — Рауль Хименес, еще 7 забил Диогу Жота.

В первом круге «Волки» проиграли дома 2:5. В прошлом сезоне «Вулверхэмтон» победил дома 2:1 и сыграл вничью в Лондоне 1:1.

Прогноз и ставки

На победу «Челси» букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат в основное время — 3,70, а на победу «Вулверхэмптона» — 4,25.

«Челси» нужно побеждать, чтобы гарантировать себе 4-е место, а «волкам» уже ничего не нужно. Прогнозируем, что лондонцы не упустят нужные им 3 очка.

«Волки» не сдадутся без боя. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.95 и «обе забьют» за 1.80. 0