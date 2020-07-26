ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте
  • 12:50
    • Хави заразился коронавирусом
  • 11:21
    • Влашич — лучший игрок июля в РПЛ
  • 11:07
    • Гвардиола получит 300 миллионов фунтов на трансферы
  • 10:50
    • Семак признан лучшим тренером июля в РПЛ
  • 10:37
    • Клопп отреагировал на возможный переход Ловрена в «Зенит»
  • 08:08
    • Мбаппе обсудил свою травму с Макроном
  • 00:30
    • Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко
    Все новости спорта

    Помешает ли «Арсенал» спасению «Уотфорда»?

    «Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Уотфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Уотфорд»
    Николя Пепе
    В 38 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Июля 2020 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    В турнирной таблице чемпионата Англии лондонская команда находится на десятом месте с 53 очками в копилке.

    В конце июня «Арсенал» успел обыграть «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка ФА (2:1), а затем в АПЛ «канониры» разгромили «Норвич» (4:0).

    Позже в Премьер-лиге подопечные Микеля Артеты одержали верх над «Вулверхэмптоном» (2:0), после чего они разбежались миром с «Лестером» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Беспроигрышная серия «Арсенала» прервалась поражением от «Тоттенхэма» (1:2), а позже «пушкари» обыграли «Ливерпуль» (2:1). В Кубке Англии команда Артеты прошла «Ман Сити» (2:0). В чемпионате лондонцы влетели «Астон Вилле» (1:0).

    «Уотфорд»

    В 37 турах АПЛ команда из одноименного города завоевала 34 очка. В турнирной таблице чемпионата она находится на 18 месте и отстает от «Вест Хэма» по дополнительным данным.

    В первом поединке после выхода из карантина «Уотфорд» расписал мировую с «Лестером» (1:1), после чего «шершни» проиграли три встречи кряду.

  • Шаг назад для «Арсенала», шаг вперед для «Астон Виллы»
  • «Канониры» не смогут попасть в топ-шестерку, а «Вилла» покинула зону вылета
  • 22/07/2020

    • Подопечные Найджела Пирсона влетели «Бернли» (0:1), «Саутгемптону» (1:3) и «Челси» (0:3). Но неудачный отрезок завершился в 34-м туре, когда «желтая армия» одержала верх над «Норвичем» (2:1).

    В следующем туре «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл» (2:1), а 17 июля команда уступила «Вест Хэму» (1:3). После этого Пирсона отправили в отставку. В первой игре под крылом тренера Маллинса Хайдена «шершни» пропустили от «Ман Сити» 4 гола (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Арсенала» в игре 38-го тура оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.85, а на победу «Уотфорда» — 3.70.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    После изменений на тренерском мостике клуб из Уотфорда испытал проблемы в игре с «Ман Сити». Скорее всего, лондонцы в заключительной встрече добудут три очка на «Эмирейтс».

    Наши прогноз и ставка — победа «Арсенала» за 1.99. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брешиа — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Белшина — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.77
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеем
  • Неугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
    • 16:05 23/07/2020     «Краснодар»
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
    • 23:56 22/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры