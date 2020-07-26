«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Уотфорд».

«Арсенал»

В турнирной таблице чемпионата Англии лондонская команда находится на десятом месте с 53 очками в копилке.

В конце июня «Арсенал» успел обыграть «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка ФА (2:1), а затем в АПЛ «канониры» разгромили «Норвич» (4:0).

Позже в Премьер-лиге подопечные Микеля Артеты одержали верх над «Вулверхэмптоном» (2:0), после чего они разбежались миром с «Лестером» (1:1).

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Беспроигрышная серия «Арсенала» прервалась поражением от «Тоттенхэма» (1:2), а позже «пушкари» обыграли «Ливерпуль» (2:1). В Кубке Англии команда Артеты прошла «Ман Сити» (2:0). В чемпионате лондонцы влетели «Астон Вилле» (1:0).

«Уотфорд»

В 37 турах АПЛ команда из одноименного города завоевала 34 очка. В турнирной таблице чемпионата она находится на 18 месте и отстает от «Вест Хэма» по дополнительным данным.

В первом поединке после выхода из карантина «Уотфорд» расписал мировую с «Лестером» (1:1), после чего «шершни» проиграли три встречи кряду.

Подопечные Найджела Пирсона влетели «Бернли» (0:1), «Саутгемптону» (1:3) и «Челси» (0:3). Но неудачный отрезок завершился в 34-м туре, когда «желтая армия» одержала верх над «Норвичем» (2:1).

В следующем туре «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл» (2:1), а 17 июля команда уступила «Вест Хэму» (1:3). После этого Пирсона отправили в отставку. В первой игре под крылом тренера Маллинса Хайдена «шершни» пропустили от «Ман Сити» 4 гола (0:4).

Прогноз и ставка

Победа «Арсенала» в игре 38-го тура оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.85, а на победу «Уотфорда» — 3.70.

После изменений на тренерском мостике клуб из Уотфорда испытал проблемы в игре с «Ман Сити». Скорее всего, лондонцы в заключительной встрече добудут три очка на «Эмирейтс».

Наши прогноз и ставка — победа «Арсенала» за 1.99. 0