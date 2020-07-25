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    «Порту» постарается прервать неудачную серию против «Браги»

    «Брага» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Примейра-лиги 25 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Порту»
    Сержиу Консейсау
    В последнем 34 туре Примейра-лиги «Брага» примет «Порту» на «Городском стадионе». Начало встречи 25 июля в 23:15 по мск. Прогноз на «Брага» — «Порту».
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    Футбол. Португалия. Примера 25 Июля 2020 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:15 Порту Порту
  • Порту
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Брага»

    «Брага» имеет шансы на то, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. Команда занимает 4 место с 57 очками. Однако «Спортинг» находится в трех пунктах и занимает строчку выше, при этом у соперника хуже разница голов.

    Хозяева не смогли победить в последних двух турах. Они сыграли вничью против «Белененсеша» и проиграли «Тонделе» 1:0. Это было 10 поражение коллектива в сезоне — худший результат среди команд топ-5.

    Ранее «оружейники» разгромили «Авеш» со счетом 4:0 и в гостях разбили «Пасуш де Феррейра» 1:5.

    Дома «архиепископы» потерпели всего три поражения в 16 играх. На своем поле команда не проигрывает три тура подряд.

    «Порту»

    «Порту» взял трофей лиги досрочно. «Драконы» оторвались от «Бенфики» на 8 очков. Сейчас у них 82 балла на счету.

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    Гости выиграли шесть последних матчей чемпионата. На их счету всего три пропущенных мяча, при этом своих соперников они не жалели.

    В прошлый раз команда разгромила «Морейренсе» 6:1, а в позапрошлом матчей обыграла «Спортинг» 2:0. Стоит также выделить разгром «Белененсеш» 5:0 и победу над «Тонделой» 1:3.

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    «Порту» пропустил всего 13 мячей в 16 выездных матчах, проиграв при этом два поединка. У коллектива 11 побед на выезде. Больше только у «Бенфики» — 12 побед.

    Прогноз

    В январе команды встречались в рамках финала Кубка лиги. «Брага» тогда выиграла 1:0. Также хозяева выиграли в первом круге чемпионата 1:2. И вообще, «Порту» не побеждает этого соперника уже три встречи подряд.

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    • Отсюда такие коэффициенты — 2.75 и 2.46. На ничью букмекеры дают 3.55.

    «Драконы» постараются закончить сезон хорошим результатом, тем самым прервав безвыигрышную серию против «Браги». Это будет непросто. Прогноз — фора 2 (0) за 1.81. 0

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    «Брага» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Примейра-лиги 25 июля 2020 года. Прогноз на «Брага» — «Порту». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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