«Лечче» — «Брешиа». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Италии «Лечче» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре » 22 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лечче» — «Брешиа».

«Лечче»

«Волки», потерпевшие перед паузой в чемпионате Италии два поражения, после возобновления турнира крупно уступили дома «Милану» (1:4) и были разгромлены в Турине «Ювентусом» (0:4).

Серия поражения продлилась в июле домашним проигрышем «Сампдории» (1:2) и выездным поражением от «Сассуоло» (2:4).

Неожиданная домашняя победа над римским «Лацио» (2:1) стала приятной передышкой, за ней последовала безголевая ничья с «Кальяри» на выезде.

Два последних матча «Лечче» проиграл, дома уступив «Фиорентине» (1:3) и проиграв на выезде «Дженоа» (1:2).

После 34 туров Серии а «Лечче» с 29 очками находится на 18-м месте, в зоне вылета, в 4 баллах от спасительной 17-й строчки.

Все прогнозы на Серию А

Разница мячей 42-76, 12 голов забил Марко Манкозу, еще 7 на счету Джанлуки Лападула.

«Брешия»

Рестарт сезона «Брешиа» начала неплохо, заработав два балла в двух матчах. «Ласточки» поделили очки с «Фиорентиной» (1:1) на выезде и с «Дженоа» (2:2) дома.

В 29-м туре Серии А бело-голубые были разгромлены «Интером» на «Джузеппе Меацца» со счетом 0:6. В следующем туре «Брешиа» одержала верх над «Вероной» (2:0).

Радость была недолгой — в двух последующих встречах встречах она потерпела поражения от «Торино» (1:3) в Турине и от «Ромы» (0:3) на своем поле.

Серию поражений продлил крупный выездной проигрыш «Аталанте» (2:6), а в последнем матче «Брешия» дома вырвала волевую победу у СПАЛа (2:1) .

После 34 туров «Брешия» с 24 очками на 19-м месте, сохраняя небольшие шансы на выживание. Разница мячей 32-71, 7 голов забил Альфредо Доннарумма, еще 6 у Эрнесто Торрегросса.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге «Брешия» победила дома 3:0. В прошлом сезоне команды в рамках Серии В обменялись домашними победами: «Брешия» победила 2:1 дома и проиграла 0:1 в гостях.

Прогноз и ставки

На победу «Лечче» букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничейный результат в основное время — 4,10, а на победу «Брешии» — 4,05.

Можно ожидать, что в предстоящем матче «Лечче» не проиграет на своем поле.

Обе команды много пропускают. Интересные варианты для ставок — ТБ2,5 за 1,50 и «обе забьют» за 1,50. 0