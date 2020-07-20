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    «Шеффилд Юнайтед» не имеет права терять очки

    «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 20 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»
    Сандер Берге
    В 37-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Эвертон». Матч пройдет на «Брэмолл Лейн» 20 июля. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Июля 2020 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 20:00 Эвертон Эвертон
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    «Шеффилд Юнайтед»

    В конце июня у «Шеффилд Юнайтед» была серия из трех поражений подряд, включая вылет из Кубка Англии. Но в июле команде удалось улучшить ситуацию. В пяти матчах было одержано три победы при одной ничьей и одном поражении.

    Проиграл «Шеффилд Юнайтед» в последнем туре — «Лестеру» со счетом 0:2. Однако перед этим команда смогла обыграть соперников, которые находятся выше в таблице — 3:0 против «Челси» и 1:0 против «Вулверхэмптона».

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    В турнирной таблице АПЛ «Шеффилд Юнайтед» располагается на восьмой строчке. Команда претендует на выход в Лигу Европы и не имеет права терять очки. «ШЮ» набрал 54 очка и на 1 пункт отстает от «Тоттенхэма», а также на 2 — от «Вулверхэмптона».

    «Шеффилд» — команда, которая мало забивает, но и пропускает мало. Забито всего 38 мячей (меньше только у шести команд в АПЛ), а пропущено 35 (меньше пропустили только два лидера).

    «Эвертон»

    «Эвертон» хорошо стартовал после возобновления сезона (две победы и ничья с «Ливерпулем»). Но затем команда покатилась вниз — две ничьи и два поражения в четырех встречах.

    В трех последних турах «Эвертон» дважды сыграл вничью 1:1 (против «Саутгемптона» и «Астон Виллы»), а также проиграл «Вулверхэмптону» (0:3).

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    В таблице АПЛ «Эвертон» занимает одиннадцатое место. «Ириски» набрали 46 очков и уже потеряли шансы пробиться в Лигу Европы.

    У «Эвертона» — отрицательная разница мячей. Команда отличилась 42 раза, а пропустила 53 мяча.

    Прогноз

    На победу «Шеффилд Юнайтед» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,38, на победу «Эвертона» — 3,72.

    В первом круге «ШЮ» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

    Прогноз на матч — «Шеффилд Юнайтед» будет вести в счете и не проиграет с коэффициентом 1,69. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 20 июля 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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