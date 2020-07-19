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    На «Газпром Арене» голы будут в обе стороны?

    «Зенит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.93) и ставки на тоталы Кубка Италии 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
    «Зенит» — «Спартак»
    В воскресенье, 19 июля, в полуфинальном матче Кубка России «Зенит» в Санкт-Петербурге на своем стадионе «Газпром Арена» сыграет с московским «Спартаком». Игра стартует в 18:30 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Июля 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 18:30 Спартак Спартак
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    «Зенит»

    «Зенит» уже гарантировал себе титул чемпиона России еще в начале июля в матче против «Краснодара» (4:2).

    С тех пор питерцы провели три поединка в РПЛ: обыграли 2:1 «Сочи» и 4:1 «Оренбург», а также сыграли вничью 1:1 с «Ахматом».

    В текущем кубковом розыгрыше «сине-бело-голубые» прошли три этапа, где только в 1/4 финала встретились с представителем РПЛ — «Ахматом» (2:1 ОТ) в гостях.

    Отметим, что «Зенит» в пост-карантинный период много забивал, единственный минус, что питерцы и пропускали в каждом из шести последних матчей.

    «Спартак»

    В последнем туре РПЛ «красно-белые» уверенно обыграли «Ахмат» на своем поле со счетом 3:0, но перед этим «народная команда» не могла выиграть пять матчей подряд.

    После 29 сыгранных туров «Спартак» в турнирной таблице РПЛ находится лишь на девятой позиции, находясь на расстоянии двух очков от шестой условно-еврокубковой позиции.

    В текущем кубковом турнире «красно-белые» также преодолели три этапа, где дважды прошли сопротивление клубов РПЛ. На предыдущем этапе они выбили ЦСКА — 3:2 ОТ.

    В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» дважды обыграл «Спартак» по 1:0.

    Прогноз на «Зенит» — «Спартак»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» в основное время — 1.66, победа «Спартака» — 5.35, ничья — 4.40.

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    Проход: «Зенита» — 1.33; «Спартака» — 3.50.

    Для «Спартака» остался последний шанс спасти сезон, выйдя в финал национального кубка. Вполне возможно, что предстоящее противостояние будет с обоюдными уколами. Наш прогноз на эту игру — оба забьют: да. 0

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    «Зенит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.93) и ставки на тоталы Кубка Италии 19 июля 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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