«Зенит» — «Спартак». Прогноз (к. 1.93) и ставки на тоталы Кубка Италии 19 июля 2020 года

В воскресенье, 19 июля, в полуфинальном матче Кубка России «Зенит» в Санкт-Петербурге на своем стадионе «Газпром Арена» сыграет с московским «Спартаком». Игра стартует в 18:30 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Спартак».

«Зенит»

«Зенит» уже гарантировал себе титул чемпиона России еще в начале июля в матче против «Краснодара» (4:2).

С тех пор питерцы провели три поединка в РПЛ: обыграли 2:1 «Сочи» и 4:1 «Оренбург», а также сыграли вничью 1:1 с «Ахматом».

В текущем кубковом розыгрыше «сине-бело-голубые» прошли три этапа, где только в 1/4 финала встретились с представителем РПЛ — «Ахматом» (2:1 ОТ) в гостях.

Отметим, что «Зенит» в пост-карантинный период много забивал, единственный минус, что питерцы и пропускали в каждом из шести последних матчей.

«Спартак»

В последнем туре РПЛ «красно-белые» уверенно обыграли «Ахмат» на своем поле со счетом 3:0, но перед этим «народная команда» не могла выиграть пять матчей подряд.

После 29 сыгранных туров «Спартак» в турнирной таблице РПЛ находится лишь на девятой позиции, находясь на расстоянии двух очков от шестой условно-еврокубковой позиции.

В текущем кубковом турнире «красно-белые» также преодолели три этапа, где дважды прошли сопротивление клубов РПЛ. На предыдущем этапе они выбили ЦСКА — 3:2 ОТ.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» дважды обыграл «Спартак» по 1:0.

Прогноз на «Зенит» — «Спартак»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» в основное время — 1.66, победа «Спартака» — 5.35, ничья — 4.40.

Проход: «Зенита» — 1.33; «Спартака» — 3.50.

Для «Спартака» остался последний шанс спасти сезон, выйдя в финал национального кубка. Вполне возможно, что предстоящее противостояние будет с обоюдными уколами. Наш прогноз на эту игру — оба забьют: да. 0