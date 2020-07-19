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    Выиграет ли «Вильярреал» у «Эйбара»?

    «Вильярреал» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Эйбар»
    Самуэль Чуквуезе
    В воскресенье, 19 июля, «Вильярреал» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 38-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Эйбар».

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 57 очков.

    «Желтая субмарина» одержала 17 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

    В июле подопечные Хавьера Кальехи обыграли «Бетис» (2:0) и «Хетафе» (3:1), но уступили «Барселоне» (1:4), «Реал Сосьедаду» (1:2) и «Реалу» (1:2).

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    После травм у «Вильярреала» восстанавливаются Рамиро Морри, Пако Алькасер и Карлос Бакка. Дисквалификацию отбывает Мариано Барбоса.

    «Эйбар»

    «Эйбар» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 42 баллами.

    На счету «оружейников» 11 побед, девять ничьих и 17 поражений в 37 сыгранных турах.

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    Команда Хосе Луиса Мендилибара в этом месяце проиграла «Осасуне» (0:2) и «Севилье» (0:1), разошлась миром с «Леганесом» (0:0), а также одолела «Эспаньол» (2:0) и «Вальядолид» (3:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В лазарете «Эйбара» находятся Анаитц Арбилья, Паулу Оливейра и Иван Рамис.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.65, победа «Эйбара» — 5.30, ничья — 4.30.

    Все прогнозы на футбол

    С турнирной точки зрения данная встреча не имеет никакого значения. «Желтая субмарина» точно не поднимется выше и не опустится ниже шестой строчки, так что в следующем сезоне точно сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

    Что касается «оружейников», то вылет им уже не грозит, а о еврокубковой зоне они даже и не мечтали.

    В связи с этим ждем просто яркого и открытого футбола с большим количеством голов. Наш прогноз — «тотал голов больше 3» за 2.02.

    Также можно попробовать ставку «победа "Вильярреала" с форой -1» за 2.13. У хозяев более квалифицированный состав, который все же должен завершить сезон на мажорной ноте. 0

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    «Вильярреал» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 июля 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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