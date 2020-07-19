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    Стоит ли ждать в Севилье много голов?

    «Севилья» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Валенсия»
    Хесус Навас
    В последнем 38 туре испанской Примеры «Севилья» примет на «Рамон Санчес Писхуан» «Валенсию». Поединок состоится 19 июля в 22:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Июля 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Севилья»

    «Севилья» давно обеспечила себе место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас команда имеет 67 очков и занимает 4 место. Однако «андалусийцы» могут побороться еще и за бронзовые медали. Отрыв от «Атлетико» составляет 2 пункта.

    Хозяева провели хороший сезон. Они потерпели всего 6 поражений. С учетом всех турниров коллектив не проигрывает уже 16 матчей подряд.

    Июль выдался для «Севильи» продуктивным, поскольку она выиграла 3 из 4 сыгранных встреч. «Нервионцы» выиграли у «Эйбара» 1:0, переиграли «Атлетик» 1:2, одолели «Мальорку» 2:0 и расписали ничью с «Реал Сосьедадом» 0:0.

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    Добавим, что «красно-белые» пропускали лишь в одном и пяти последних матчей Примеры.

    «Валенсия»

    Для «Валенсии» эта игра является последним шансом зацепиться за еврокубки. «Бэтмены» всего на одно очко отстают от «Хетафе», поэтому в случае победы у них появятся реальные шансы на успех.

    «Валенсия» не так стабильно выступает. Коллектив выиграл два из пяти туров Примеры — 2 поражения, ничья и две победы.

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    • В прошлом туре «оранжевые» минимально обыграли «Эспаньол», а чуть раньше с тем же результатом уступили «Леганесу» на выезде. Также была победа на «Вальядолидом» (2:1), ничья с «Гранадой» (2:2) и фиаско во встрече с «Атлетиком» (0:2).

    В отличие от своего соперника «летучие мыши» пропускали в четырех из пяти последних матчей Примеры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры справедливо считают «Севилью» фаворитом. На ее победу они дают 1.87, тогда как вероятность успеха гостей оценивают в 4.20.

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    «Андалусийцы» показали хорошие результаты в этом месяцы. При этом они очень давно не проигрывают. «Валенсия» выступает не так стабильно, но у команда есть сильнейшая мотивация.

    Как бы там ни было, считаем, что «нервионцы» дома не уступят в любом случае. Они проиграли лишь дважды в этом сезоне Примеры на родном стадионе. Наши прогноз и ставка — ТМ 2.5 за 1.95. 0

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    «Севилья» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 19 июля 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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