«Леганес» — «Реал». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Примеры 19 июля 2020 года

В последнем 38 туре «Леганес» примет мадридский «Реал» на «Городском стадионе Бутарке». Начало встречи 19 июля в 22:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Реал».

«Леганес»

«Леганес» находится на 18 месте с 35 очками. Ситуация поправима, но для этого надо набирать очки в игре против «Реала».

Хозяева неплохо справлялись с задачей набора очков. Они выиграли два последних тура. 12 июля «пепинерос» выиграли у «Валенсии» 1:0, а спустя 4 дня команда обыграла на выезде «Атлетик» со счетом 0:2.

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Сейчас хозяева идут на 4-матчевой беспроигрышной серии — 3 победы и одна ничья. При этом во всех случаях коллектив хранил свои ворота в неприкосновенности.

«Реал»

Подопечные Зидана уже чемпионы Испании, так что борьба окончена. Сам наставник «галактикос» говорил, что команда будет настроена, как и обычно, но все же мотивация уже не та.

Главной мотивацией «сливочных» в этой встрече может быть сохранение победной серии в Примере, которая состоит из 10 матчей. Отметим, что «Реал» пропускал всего в четырех из десяти последних поединков, но не более гола за игру.

Гости выиграли у «Хетафе» и «Атлетика» со счетом 1:0, обыграли «Алавес» 2:0 и с одинаковым результатом 2:1 одолели «Гранаду» и «Вильярреал».

Прогноз

«Леганес» обязательно будет бороться за сохранение прописки в элите испанского футбола. Именно поэтому «Реалу» нельзя расслабляться, если команда хочет продолжить свою замечательную серию и закончить сезон на мажорной ноте.

Вряд ли в этот раз стоит ожидать разгрома, как в Мадриде со счетом 5:0. Даже коэффициенты не сильно отличаются — 3.05 против 2.33.

Мы ставим на то, что обе забьют. «Леганес» будет действовать с сильным желанием, поэтому «Реал» один раз, но может пропустить. Тем более что хозяева одержали пару побед над серьезными соперниками. 0