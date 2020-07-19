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    Чего ожидать от игры немотивированных команд?

    «Алавес» — «Барселона». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Ла Лиги 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Барселона»
    Луис Суарес
    В 38 туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Июля 2020 года
    Алавес
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    •  Алавес 18:00 Барселона Барселона
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    «Алавес»

    Команда из Страны Басков сохранила прописку в элите испанского футбола. В 37 турах она набрала 39 очков и опередила красную зону на 4 пункта.

    В первых двух встречах после выхода из карантина «Алавес» уступил «Эспаньолу» (0:2) и победил «Реал Сосьедад» (2:0), после чего «славные» не набрали ни единого балла в следующих шести турах.

    В этом провальном отрезке «уничтожители бобов» потерпели поражения от «Сельты» (0:6), «Осасуны» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Гранады» (0:2), «Вальядолида» (0:1) и «Реала» (0:2).

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    В 36-м туре эта серия была прервана ничьей в дуэли с «Хетафе» (0:0). В недавней встрече «Алавес» одержал верх над «Бетисом» (2:1).

    «Барселона»

    Каталонский клуб в чемпионате Испании финиширует вторым. Набрав в 37 матчах 79 очков, он пропустил вперед «Реал» на 7 пунктов.

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    • Два стартовых поединка после паузы «Барселона» выиграла. Ее соперниками были «Мальорка» (4:0) и «Леганес» (2:0).

    Первая потеря очков у сине-гранатовых случилась во встрече с «Севильей» (0:0). А после победы над «Атлетиком» (1:0) «блауграна» скатала вничью с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2).

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    Затем подопечные Кике Сетьена одержали верх над «Вильярреалом» (4:1), «Эспаньолом» (1:0) и «Вальядолидом» (1:0). А недавний матч с «Осасуной» на «Камп Ноу» «Барса» провалила (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью — 4.60, а на победу «Барселоны» — 1.53.

    Для обоих коллективов уже все решилось в текущем сезоне, потому в очном поединке никто не будет выкладываться на максимум. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 за 1.72. 0

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    «Алавес» — «Барселона». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Ла Лиги 19 июля 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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