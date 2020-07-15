«Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата России 15 июля 2020 года

В среду, 15 июля, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Урал» в Екатеринбург сразится с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Арсенал» Тула.

«Урал»

С 35 набранными очками «Урал» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. От шестой строки коллектив отстает на два балла, а от опасной зоны оторвался на восемь пунктов.

После карантина подопечные Дмитрия Парфенова сперва уступили дома «Рубину» (1:2), после чего не проигрывали в пяти встречах подряд.

В это период «шмели» обыграли «Шинник» в Кубке России (2:0), затем одолели «Тамбов» (2:1) и получили техническую победу над «Оренбургом». Потом они поделили очки с «Уфой» (1:1) и переиграли «Динамо» (2:1), и лишь в прошлом туре превали удачную серию, уступив «Краснодару» (0:3) на выезде.

13 домашних матчей текущего розыгрыша Премьер-лиг принесли «Уралу» пять викторий, два мировых исхода и шесть поражений, разница мячей — 21:24.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» имеет в своей копилке на один балл меньше, чем предстоящий противник. В турнирке туляки идут на десятой позиции.

Первые три пост-карантинных поединка «оружейники» проиграли, что привело к отставке главного тренера Игоря Черевченко. Отметим, что в этих встречах «пряники» не уходили с поля без забитого мяча.

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В первом же поединке с новым наставником «пушкари» обыграли в гостях «Динамо» (1:0), затем неожиданно уступили дома «Крыльям Советов» (2:4), а в прошлом туре выиграли в родных стенах у «Тамбова» (2:1).

У «Арсенала» шестая выездная статистика в лиге. В 13 поединках туляки выиграли в шести встречах, раз сыграла вничью и шесть игр проиграли, разница мячей — 13:16.

В первом круге команды сыграли вничью (1:1), в прошлом чемпионате в Екатеринбурге верх взял «Урал» (2:1), а в другом поединке была мировая (0:0).

Прогноз на «Урал» — «Арсенал» Тула

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.55, победа «Арсенала» — 3.05, ничья — 3.40.

Оба коллектива в этом сезоне демонстрируют неплохую результативность. Вполне возможно, что данное противостояние будет «верховым». 0